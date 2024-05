Huracán-opvolger krijgt een compleet unieke V8

Een echte Lamborghini-motor in de Huracán-opvolger.

Zo langzamerhand begonnen we al met het afscheid nemen van alle toffe motoren. Als liefhebber is dat toch wel een beetje jammer, Kijk, dat een 1.0 turbo driecilinder bromtol wordt vervangen door een elektromotor is voor iedereen eigenlijk beter.

Maar bij de snellere, specialisere en duurdere auto’s heet een verbrandingsmotor nog altijd meer te bieden. Zie het zo: een liedje uit de top 40 kun je prima via de radio of Spotify luisteren, maar Piano Concerto No. 3 in D minor Opus 30 van Rachmaninoff wil je gewoon in het echt beleven.

Huracán-opvolger

Maar gelukkig is er steeds meer een tegengeluid. Daarmee bedoelen we niet politieke partijen die wetenschap als een mening interpreteren. Of misschien wel, trouwens. Steeds vaker zien autofabrikanten de mogelijkeheid om de elektrificatie uit te stellen. En zien we stiekem best vaak nog een dikke motor. Zo heeft de Mercedes CLE53 een lekkere zescilinder (in plaats van de viercilinder C63) en mag je zelf raden hoeveel cilinders de Ferrari 12cilindri heeft.

En het goede nieuws gaat maar door. De Lamborghini Revuelto (de opvolger van de Aventador) heeft ook een atmosferische V12 en de Bugatti Chiron-opvolger krijgt een heuse V16! We zijn dan ook zeer blij om mede te delen dat Lamborghini Huracán-opvolger een V8 onder de kap krijgt. Dat meldt Autocar.

Torque vectoring

Deze krijgt een beetje assistentie van een elektromotor. Niet zozeer om de GroenLinks-fractie aan te spreken, maar om net eventjes wat soepeler door de WLTP-cycli te geraken. En natuurlijk voor de broodnodige performance. Daarnaast wil Lamb orghini de handling ermee verbeteren in. De vorm van actieve torque vectoring (nog agressiever een bocht in gaan). De kans is groot dat. Je denkt: Ah, de Audi V8 met elektromotor uit de Porsche Panamera!” Maar nee! Sterker nog, niet alleen zal het hybride-systeem uniek zijn, de V8 is dat ook! Deze zal twee turbo’s krijgen, maar naat het schijnt komen die pas op een heel laat moment erin, waardoor je toch een mooie, stijgende koppelcurve hebt.

Lamborghini is tegenwoordig zo succesvol en winstgevend, dat ze van Volkswagen een eigen motor mochten ontwikkelen. Dat is écht een enorm goede deal. Op die manier is een omgekatte Audi Q8 met ‘Urus’ erop geschreven ook wat makkelijk te verteren. Zijn er ook nadelen aan de nieuwe setup? Ja: de Huracàn-opvolger zal ietsje groter zijn om alle nieuwe techniek te kunnen huisvesten.

Een V8 is overigens heel erg logisch voor Lamborghini, voor de Urus hadden de Uracco (afbeelding rechtsboven), Silhouette en Jalpa er ook eentje onder de kap liggen.