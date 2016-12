10 kerstcadeaus voor de autoliefhebber

Duw dit lijstje subtiel onder de neus van je vrouw/vriendin/moeder/vriend/man en jouw kerst kan niet meer stuk.

It’s the most wonderful time of the year… Kerst komt er weer aan en dat betekent veel eten, lampjes, een boom, Wham! op de radio en… kerstcadeau’s. Ter inspiratie voor de autoliefhebber hier een klein lijstje met de leukste presentjes. (En dus geen nare dingen om aan je schoonmoeder cadeau te doen, het is kerst he?)

1: Zelf rijden in een Porsche, Ferrari, Aston-Martin en een Lamborghini. Les van een ervaren coureur en ook nog eens een hapje en een drankje. Dat kan allemaal bij Bleekemolen Raceplanet. Wel vrij prijzig, niet minder leuk.

2: Een Porsche is duur. Dat weten we, er zijn helaas maar weinig mensen aan wie je er een kunt vragen en hem dan ook daadwerkelijk krijgt. Mijn kerstvrouw behoort daar helaas niet toe. Maar om toch een beetje in de sfeer van een Porsche te blijven, kun je ook iets kopen dat ernaar ruikt. Wat dacht je hiervan? Inderdaad, een luchtje. Goedkoper dan een tank benzine, maar je ruikt wel naar een Duits kwaliteitsproduct. Wie wil dat nou niet?

3: Voel je Max Verstappen met zijn horloge om je pols. Ons Limburgse wonderkind heeft het lekker voor elkaar. De Tag in zijn bedrijfswagen gaat met de week beter lopen en dat ding om zijn pols loopt ook als een klok. Of sterker, het is een klok. Die ook van jou kan zijn, in tegenstelling tot de motor waar we het net over hadden.

4: Stel, je hebt een Mercedes diesel uit de vorige eeuw en je wil weten hoe je die moet onderhouden. Ha! Hier Kerstman, deze moet je dan kopen. Een boek waar dat allemaal precies in staat.

5: Vroeger wilden we allemaal een radiografisch bestuurbare buggy. Liefst van Nikko, want die deden het zo mooi in de reclame op tv. Speciaal om aan dat jeugdsentiment te voldoen HIER een goedkope offroad buggy inclusief afstandsbediening. Voor nog geen twee tientjes. Dat is toch leuk onder de boom?

6: We krijgen hier nog weleens het verwijt een Maxblog te zijn en wat mij betreft hebben jullie daar gelijk in. Ik mag er graag aan meehelpen, want Max is de revelatie in autosportland en ik ben er trots op dat hij een Nederlander is. Zijn horloge hebben we al aangeraden, maar waar je Max ├ęcht wil zien, is in zijn natuurlijke habitat. Op het circuit dus. En laten we nou precies weten hoe je hem in actie kunt zien? Inderdaad, je kunt gewoon kaartjes kopen. Of beter, je kunt ze vragen aan de kerstman.

7: Heb je geen zin om naar Max te kijken, maar wil je zelf een stukje scheuren over het circuit? Dan kun je vragen of de kerstman/vrouw je inschrijft voor de Junkyardrace op Zandvoort. En het allermooiste is, je kunt racen tegen team Autoblog. Is leuk toch, om ons te verslaan?

8: Voor de kerstman met heel diepe zakken. Een auto waarmee je ook een stuk kunt vliegen, de PAL-V. Voor nog geen 4 ton is ie van jou. Weet je, vragen kan natuurlijk altijd. Krijgen is een tweede, maar het kan natuurlijk zomaar!

9: Vroeger kreeg je hem er gratis bij, tegenwoordig moet je hem zelf halen, je E-rijbewijs, oftewel je aanhanger-rijbewijs. Naast een leuk cadeau, is het ook nog eens nuttig.

10: Kleren maken de man. En dat weten de mensen rondom het Goodwood Festival of Speed. Naast een leuk evenement, hebben ze ook een enorme bak merchandise, die stiekem nog best is te pruimen. En aangezien de pond met de dag lager komt te staan, is het nog eens een prima investering ook.

Mocht jouw favoriete cadeau er niet instaan, misschien dat je HIER nog wat inspiratie kan opdoen. Of check deze heerlijke set!

In elk geval, alvast hele fijne dagen gewenst!