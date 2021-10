Autoblog EV 10 Daagse 2021

Elektrische auto’s en plug in hybrides, we duiken er midden in!

Het is al weer tijd voor de 4e Autoblog EV 10 Daagse. Voor de meesten van ons is die ene buurman in de straat met een Tesla Model S en zendingsdrang al lang een anekdote uit ver vervlogen tijden. Voor bijna elke zakelijke rijder is het aanbod aan elektrische auto’s en plug in hybrides relevant.

Hetzelfde is ook het geval voor consumenten. Nee, dat komt niet perse door de slecht gevulde EV subsidiepot voor particulieren. Een pot die wat ons betreft een paar factoren te klein was en is. Nee het komt ook omdat veel particulieren simpelweg een prima toepassing hebben voor een elektrische auto. Nee, dat zal niet voor iedereen gelden, maar steeds meer mensen nemen elektrische auto’s of plug-in hybrides mee in hun overweging.

Al was het alleen maar omdat die auto’s in Nederland de minste ‘BPM straf’ hebben. Je ziet deze week onder meer een rijtest met de Range Rover Evoque P300e PHEV, de snelste versie van de range is ook de goedkoopste, omdat er ‘maar’ circa € 1.650,- BPM op dit model zit. Waar de normale benzine en Mild hybrid versies het 10 (!) voudige aan BPM krijgen opgelegd.

Sinds vorig jaar is het aantal leverbare EV’s toegenomen en voor het komende jaar neemt het bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijder fors af. EV’s moeten dus nu bijna echt op eigen benen gaan staan. De merken die eerst het rijk alleen hadden moeten nu echt op producteigenschappen concurreren met nieuwe elektrische modellen.

Kortom, er is voldoende te melden rondom EV’s en dat gaan we de komende 10 dagen doen.

Veel leesplezier de komende dagen!