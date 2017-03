11 keer Lamborghini als rijdende kermisattractie

Er zijn genoeg Lambo-eigenaren van mening dat hun supercar van zichzelf niet opvallend genoeg is. Dit lijstje is het bewijs.

Zowel de 20 jaar oude modellen als de Gallardo, Murciélago, Huracán en Aventador zijn behoorlijk opvallende auto’s. Komen de bolides bij elkaar op een event of rijden ze in een stad vol rijkaards dan moet je iets verzinnen om toch nog steeds aandacht te krijgen. Via Autojunk worden met regelmaat Lamborghini’s geuplaod die van allerlei opsmuk zijn voorzien.

De uitspraak ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ gaat niet op voor de bezitters van onderstaande Italianen. Lamborghini doet overigens zelf met deze ‘trend’ mee door de Aventador Superveloce een behoorlijk extreem uiterlijk te geven. In steden als Dubai, Londen of Tokio is de grootste kans aanwezig dat je een gemodificeerde Lambo tegenkomt. Mooi of lelijk: check het lijstje hieronder en schroom niet je gedachten te delen middels een comment.

1. Gallardo in Moskou



2. Aventador volgens DMC



3. Een Murcié op de parking van Zandvoort



4. Superveloce als kerstboom



5. De Huracán DMC van Eljero Elia



6. Murciélago met een enorme spoiler



7. Een Mansory Aventador



8. LP640-4 door Hamann



9. Een Gallardo IMEX



10. Nederlandse Murcié met een spoiler



11. Hamann Murciélago in Londen