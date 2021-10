Officieel ten einde: de Lamborghini Aventador

Het is officieel klaar voor de Lamborghini Aventador. Ze worden nog wel gebouwd, maar bestellen kan niet meer.

In 2011, dit jaar precies 10 jaar geleden, kregen we voor het eerst te zien wat Lamborghini gaat doen met de opvolger van de Murcièlago. Het is een groot moment: de V12-supercar is dé Lamborghini en je moet toch een soort iconische status naleven. Wat dat betreft deed de Lamborghini Aventador van alles goed. Een nog dikkere V12 met dit keer 700 pk en een unieke soundtrack. Een typische Lambo, alleen dit keer wel met de techniek van Audi.

Varianten Lamborghini Aventador

Nou werd de Murcièlago ook voldoende uitgemolken, maar de Aventador zocht echt de grenzen op wat betreft ‘kan het nog’. In 2011 begon het met de coupé die ook wel LP700-4 heette (700 pk, 4 aangedreven wielen). Daarna kwam daar een Roadster-versie van. De eerste ‘hete versie’ was de Superveloce (SV) die ook wel LP750-4 heet en ook als Roadster kwam. Lamborghini voorzag de Aventador van een grote update in 2018 die Aventador S (LP740-4) heet, waar ook weer een Roadster van kwam. Daar kwam óók weer een hete versie van: de SVJ (LP770) als dichte en open versie. Er zijn talloze speciale edities, waaronder de Pirelli Edition, LP720-4 Anniversario, Miura Edition, SC18 Alston, SC20 en de uitzwaaiversie: de LP780 Ultimae. Ook als Roadster, trouwens.

Ultimae écht de laatste

Vanaf de Ultimae werd echter wel duidelijk dat het einde van de Lamborghini Aventador nu echt in zicht is. Die belofte wordt waargemaakt: er zouden 600 stuks van komen (350 coupés en 250 Roadsters), die zijn recent allemaal uitverkocht. De vorige edities van de Aventador konden al niet meer besteld worden, waarmee het nu helemaal niet meer mogelijk is om een Aventador te bestellen. Daarmee is er toch wel een aardig hoofdstuk afgesloten.

Nou moeten er nog wat orders gebouwd worden, dus het is niet zo dat ze in Sant’Agata Bolognese al de laatste schroefjes in de laatste Aventador hebben gedraaid. Daarover gesproken: er zijn meer dan 10.000 exemplaren van de Aventador gebouwd in tien jaar.

Als je dus een Lamborghini Aventador wil bezitten, ben je aangewezen op een occasion op Marktplaats. Lamborghini zelf biedt ze niet meer aan. De V12 uit de Aventador keert wel terug voor diens opvolger, maar dan met hybride ondersteuning.