850 pk in een open Brabus: je weet dat je het wilt

Jawel, de tuner/fabrikant uit Bottrop blaast je vlak voor carnaval nog even van de sokken met een vette S-klasse cabrio. Met wat goeie zin, een blad bier en een paar ballonnen lachgas durven we het exterieur nog redelijk geslaagd te noemen. Stealthy, ordinair en fout, maar om nou te zeggen dat het echt heel lelijk is gaat wat ver.

Het interieur is dan wel weer het toonbeeld van slechte smaak. Dit is geen interieur dat je bestelt omdat je het zelf mooi vindt, maar omdat je je vrienden klanten de ogen wilt uitsteken met je dure waggie. We kunnen ons echter niet voorstellen dat je na een paar ton op de teller nog steeds zo blij bent met je keuze, maar da’s weer een ander verhaal.

Veel technische gegevens zijn helaas niet vrijgegeven. Als we echter kijken naar de S63 Coupé die door Brabus werd aangepakt mogen we uitgaan van 850 pk, een koppel van 1.420 Nm dat omwille van de tranmissie werd gelimiteerd op 1.100 Nm, 0-100 in ~3,5 s en 0-200 km/u in 9,4 s. De topsnelheid ligt bij de coupé op 350 km/u, de prijs zal ergens rond de 400.000 euro liggen.

