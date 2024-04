Blijf weg van de A10! Ik herhaal, blijf weg van de A10

Blijf morgen weg van de A10! De titel zegt het eigenlijk al, blijf er morgen gewoon weg.

Morgen is het Koningsdag. Willem is jarig en dat vieren wij! Niet alleen wij, ook de beroepsdemonstranten van Extinction Rebellion! Ook die hebben een dagje vrij en willen die graag besteden aan een nieuwe blokkaderonde op de A10.

Om precies te zijn ter hoogte van wat allang niet meer het hoofdkantoor van ING is, maar dat mag de pret niet drukken. Het voormalig hoofdkantoor (voormalig!!) in de volksmond strijkijzer is voor de gelegenheid door XR omgedoopt tot Poenschoen. En dat vinden we dan wel weer geinig klinken.

Oranje kleding en FossielVrijmarkt

Omdat de huiskleur van ING (of de koning, dat zijn we even kwijt) oranje is, komen alle blokkeertoeristen naar Amsterdam in een oranje outfit voor een FossielVrijmarkt bij het voormalige hoofdkantoor van ING. Dat doen ze niet in één van de zes groene binnentuinen van het pand, maar midden op de ringweg A10.

Dit wordt de vierde keer dat XR de ringweg Amsterdam wil gaan blokkeren, maar waar de gemiddelde eerste burger van Amsterdam eerder nog enigszins kon sympathiseren met de actie en het doel erachter wordt de Amsterdamse driehoek toch wel een beetje zenuwachtig van het gekozen moment.

Verboden demonstratie

De driehoek vindt de locatie en de timing van de demonstratie namelijk levensgevaarlijk en onverantwoord. Er is namelijk al het één en ander gepland morgen in de stad en daar worden al veel mensen verwacht.

Dat XR de blokkade dan ook nog eens pas vier dagen voor Koningsdag aankondigde. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemt Koningsdag normaal al de drukste dag van het jaar in de hoofdstad en dan ook nog eens een blik politie moeten open trekken voor een blokkade op de A10 is niet iets waar capaciteit voor is.

Daarom heeft Halsema na overleg met politiecommissaris Frank Paauw en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer (samen die driehoek) besloten de demonstratie te verbieden.

Zetten de doerakken met hart voor het klimaat de actie toch door zal dat direct gevolgen hebben voor de veiligheid van de honderdduizenden bezoekers in Amsterdam. Dat betekent concreet minder politie aanwezig in de stad of een langer durende blokkade.

Blijf weg van de A10!

Ons advies is dus blijf weg van de A10! Trek de stoute schoenen aan en pak de burgerrups naar Amsterdam of eet gewoon lekker in je eigen stad een oranje tompouce. Maar blijf morgen gewoon weg van de A10!