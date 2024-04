Binnensteden bannen een kwart van alle busjes

Een kwart van alle bestelauto’s in Nederland heeft een probleem. Binnensteden bannen busjes.

Het is inmiddels wel bekend, ook de ondernemers moeten aan de elektrische bus. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor een hele zwik gemeentes namelijk dat een bus die klasse Euro 4 of minder is de binnenstad niet meer in mag. Euro 5 en 6 mag nu nog, maar ook die mogen straks niet meer de binnensteden in.

Je zou maar in Amsterdam of Utrecht wonen en je badkamertje willen verbouwen. Succes met het vinden van een aannemer straks die nog met zijn werkbus de binnenstad in mag.

Kwart busjes in de ban

Nou is er nog wat tijd en iets zegt ons dat er dit jaar nog wel een heleboel busjes met Euro 6 motoren verkocht worden voordat de BPM er inhakt, maar het gaat hier toch om zo’n kwart van het huidige bestelbusjes wagenpark.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dook voor een onderzoek eens in de cijfers en wat blijkt? Bijna een kwart van alle busjes in Nederland, 23 procent om precies te zijn, is nog een bedrijfswagen met een emissieklasse van 4 of lager.

In absolute getallen zijn dat nog 228 duizend rookwolken uitbrakende bestelbussen die dus vanaf 1 januari in de ban gaan in een heleboel Nederlandse binnensteden. Er zit wel vooruitgang in, want in 2020 was dat nog 39 procent, oftewel 363 duizend stuks.

Veertig procent van de bedrijven

Interessant is als het CBS nog verder in de cijfers duikt. Die schonere bestelwagens blijken vooral veel rond te rijden in naam der overheid. In de sector van gemeentes, politie, landbouw en bosbouw braakt slechts 9 procent nog volgens de Euro 4 norm of viezer uitlaatgassen uit.

Maar in 2022 had nog wel 38 procent, of 166 duizend bedrijven, een stinkende bus. In totaal zijn dat 213 duizend bedrijfswagens in een (te) lage emissieklasse. Over 2023 en 2024 zijn hier geen cijfers van beschikbaar kennelijk.

Bouwen, bouwen, bouwen

Nu moeten we van Hugo bouwen, bouwen, bouwen. Alleen die bouwbedrijven rijden toch nog voor zo’n dertig procent in een Euro 4 klasse of lager bus. We vermoeden dat als je kijkt naar volledig elektrisch, en dus voorbereid op de jaren na 2025, dat er nog een lange weg te gaan is. Volledig elektrisch vervoer in een intensieve sector als de bouw is nog een uitdaging.

Binnensteden bannen busjes

Vanaf 1 januari 2025 beginnen dus de eerste problemen voor wie in één van de zestien gemeentes woont die vanaf dan een Zero-Emissiezone gaan beginnen. Er geldt dan eerst voor Euro 5 en 6 nog een overgangsperiode, maar daarna wordt het dus zoeken naar een loodgieter met een elektrische bus.

Nu is er al een tekort aan vakmensen, dus de vraag is of de aannemers met een dieselbus de haast voelen om te wisselen naar een elektrische bus of dat ze de klanten in de binnensteden links gaan laten liggen.

Gewoon nog even afwachten voor de pientere ondernemer. Er staat dan straks vast nog wel ergens een elektrische bus op de kade stof te vangen die voor een zacht prijsje ingezet kan worden binnen de ring van Amsterdam.