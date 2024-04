Yes! Je Volvo EX90 komt nu écht bijna!

Het is al heel lang wachten op de nieuwe Volvo EX90, maar nu weten we wanneer hij écht komt!

Ken je die van de Volvo EX90 die zou komen? Die kwam maar niet. In het voorjaar van 2023 mocht @wouter al kennis maken met het nieuwe vlaggenschip van Volvo. Volledig elektrisch, altijd een zevenzitter en hij moet de in de toekomst de Volvo XC90 doen vergeten. De auto stond toen gepland voor het najaar van 2023.

Door problemen met de centrale computer werd de auto eigenlijk diezelfde week nog uitgesteld naar begin 2024. Hardnekkige problemen voor het merk want in de zomer van 2023 kwam daar nog meer vertraging bij. Het derde kwartaal van 2024 zou het dan toch echt moeten gaan worden.

Nu komt de Volvo EX90 écht

Vandaag in de BNR Nationale Autoshow maakte Herrik van der Gaag, Managing Director Volvo Cars Germany & Netherlands, bekend wanneer de auto écht in ons land gaat arriveren!. De gloednieuwe Volvo EX90 arriveert in het vierde kwartaal van dit jaar eindelijk bij het hockeyveld bij jou in de buurt. Om precies te zijn vanaf week 40 (rond 1 oktober 2024) zouden de eerste exemplaren moeten worden afgeleverd.

De productie start nog in het huidige kwartaal, of Q2 in business termen. De fabriek staat in de Verenigde Staten en die gaan ook de eerste auto’s zelf op de weg zetten. Europa is als tweede aan de beurt en als de auto’s eenmaal op de boot staan en in Zeebrugge nog een parkeerplekje is gevonden, staan ze dus begin oktober bij de eerste mensen op de oprit.

Waarom duurde het zo lang?

Het duurt zo lang voordat de Volvo EX90 echt komt door een grote ommezwaai die is ingezet door het merk met deze auto. Voor het eerst werkt een model van het merk met één centrale computer aldus Herrik van der Gaag tegenover BNR. Als je moet overstappen van 140 modules naar één systeem blijkt dat nog niet zo makkelijk.

Van der Gaag geeft aan dat het merk geen concessies wilde doen door eerder uit te leveren en dan een auto op de weg te zetten die nog niet aan de wensen en eisen van zowel de fabrikant als de klant voldoet.

Volvo XC90

Voorlopig blijft de Volvo XC90 plug-in hybride gewoon nog in het aanbod. Dus voor wie niet helemaal volledig elektrisch wil gaan is er nog wel even een alternatief. De XC90 komt ook uit een andere fabriek, dus de auto’s kunnen parallel aan elkaar worden gebouwd. Het streven van Volvo is wel om in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te bouwen, dus ook de XC90 PHEV is eindig.

Wil je weten hoe het ook al weer allemaal zat met die Volvo EX90? Kijk dan nog even de video van vorig jaar terug toen we nog dachten dat de auto in het najaar van 2023 zou arriveren.