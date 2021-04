Kamperen met een Brabus: het kan vanaf nu - Autoblog.nl

Met 800 pk onder de motorkap en een tent op het dak is deze Brabus 800 Adventure XLP Survival op alles voorbereid.

Bij Brabus denk je waarschijnlijk vooral aan brede, volledig zwarte Mercedessen met een belachelijke hoeveelheid pk’s. Dat zijn misschien kamperbakken, maar zeker geen kampeerbakken. Nu is er echter een Brabus die zich juist wel uitstekend leent voor een potje kamperen.

Brabus nam al langer G-klasses onderhanden (ze namen ten slotte alles van Mercedes onderhanden), maar de off-roadcapaciteiten gingen er nooit op vooruit. Vorig jaar introduceerde Brabus echter de 800 Adventure XLP. Deze pick-upversie van de G-klasse is wél geschikt om buiten de gebaande wegen te gaan.

Op basis van deze auto presenteert Brabus nu 800 Adventure XLP Survival. Dit is ook een pick-up met dubbele cabine, maar dan de kampeeruitvoering daarvan. Het belangrijkste element is op het dak te vinden. Daar is namelijk een uitklapbare tent geplaatst, die met een trap te bereiken is. Bijzonder detail: deze tent is voorzien van een sterrenhemel á la Rolls-Royce. Daarmee kun je dus onder de sterren slapen, zonder daadwerkelijk in de buitenlucht te hoeven verkeren.

De Brabus 800 Adventure XLP Survival is verder voorzien van een extra off-roadband in de laadbak en een bullbar. Essentiële accessoires als een jerrycan en een schep zijn ook aanwezig.

In technisch opzicht is de Adventure XLP Survival een G 63 AMG, of zoals het tegenwoordig heet: een AMG G 63. Brabus zou Brabus natuurlijk niet zijn als het vermogen niet wat opgeschroefd hebben. Deze brute G-klasse heeft daarom niet minder dan 800 pk’s. Zodoende kan dit bakbeest in 4,8 seconden van 0-100 km/u accelereren. Al het extra gewicht wordt daarmee dus aardig gecompenseerd.