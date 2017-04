9 auto’s die beter smoelen met oranje knipperlichten

Een interessant lijstje over onderbelichte (ha!) onderdelen op de zaterdagmiddag. Doen we gewoon.

Noem me ouderwets, maar ik heb een zwak voor oranje knipperlichten op youngtimers. Niet dat ik ze heel erg mis op auto’s die ze nooit gehad hebben, maar als een fabrikant gedurende de levenscyclus van een model besluit om de oranje pinkers te vervangen voor heldere exemplaren, dan vind ik dat vrijwel nooit een toevoeging.

Veel mensen zullen het niet met me eens zijn, want er zijn talloze W124’s, E39’s en E38’s voorzien van knipperlichten in een andere tint dan waarmee ze ooit de fabriek verlieten. Een Porsche 911 met de originele oranje clignoteurs is zelfs zo goed als onvindbaar. En dat terwijl deze auto’s het oranje detail juist zo goed kunnen gebruiken. Zonder ogen ze maar kaal.

BMW 3-Serie (E46)





Mercedes W140





Porsche 911 (996)





Saab 9000





Alfa Romeo 33





Ferrari 400GT/412





Mercedes E-Klasse (W124)

Audi 100 (C4)





Citroën BX