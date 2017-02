Aston Martin DB11: rijtest en video

Onder het fraaie sculptuur wat bij andere fabrikanten ook wel wordt aangeduid als carrosserie, huist nu ook weer moderne technologie. Het karakter, dat is gewoon gebleven.

Terwijl de hele wereld vrijwel al hun modellen het afgelopen decennium had uitgerust met turbomotoren, bleef Aston Martin trouw aan de (heerlijke) atmosferische acht- en twaalfcilinders. Of dat geheel vrijwillig was, laten we even in het midden. Het is immers belangrijker dat er nu eindelijk een nieuwe Aston Martin staat, gebouwd op een volledig nieuw platform en met, hier komt die dan, een nieuwe V12 motor met twee turbo’s.

Oh boy it’s sounds good

Turbo-compressoren worden aangedreven door de hete gassen die het uitlaattraject in worden geblazen. Dankzij de extra lucht die ze de motor voeren neemt vermogen en koppel substantieel toe. Heel fijn allemaal, maar bijna per definitie dempt een turbo ook het uitlaatgeluid en dat is een probleem. Een echt eerste-wereld-probleem, maar dat zijn nu juist ook de problemen die de pret drukken. En die pret, dat is precies waarom je een Aston Martin aanschaft. Het is geen vervoer, maar gelukkig, gelukkig, gelukkig, heeft Aston Martin de kenmerkende V12 soundtrack weten te behouden. Zou ik het niet beter weten, dan zou ik vermoeden dat er helemaal geen turbo’s op het blok aanwezig zijn.

Geen turbo’s

Ook qua motorkarakter lijken de turbo’s afwezig, maar dan wel op een goede manier. De schop in je rug die ouderwetse TDI’s nog wel eens uitdelen, is afwezig en, voordat je het afvraagt, dat is goed in een achterwielaangedreven sportauto met ruim 600 pk. De V12 krachtbron is een snoepje, rustig en dociel als je het wilt en een ongelofelijke agressieve hooligan als je dat wilt. Twaalf cilinders gevoed met twee turbo’s leveren 608 pk en 700 Nm koppel af aan de achterwielen. De sprint naar de 100 doet de DB11 in 3,9 seconden en de Aston haalt minimaal 200. En dat zijn uiteraard mijlen, in kilometers moet de DB11 minimaal 320 km/u halen.

Aerodynamica

Zonder uitleg is de bovenstaande foto wellicht wat vreemd, maar het vormt een belangrijk onderdeel van de DB11. Deze luchtkanalen zitten verborgen in de kofferbak, maar beginnen bij de C-stijlen. Als je ooit een DB11 in levende lijve tegenkomt, is het goed te zien. Bij de C-stijlen wordt lucht naar binnen geleid en die gaat via de kanalen van de foto hierboven naar de Aston Martin AeroBlade. Ofwel naar het rooster in de kofferklep, doordat de lucht daar met hoge snelheid uitkomt wordt er druk gegenereerd. Precies zoals bij een “ontsierende” spoiler ook zou gebeuren en die is dus niet nodig.

Vooraan past Aston Martin ook zo’n aerodynamische truc toe: de lucht uit de wielkasten kan door de luchtsleuven in de motorkap ontsnappen, waardoor de lift wordt gereduceerd.

Isofix en de navi

Voor degenen zonder kinderen: met Isofix zet je kinderstoeltjes vast. Verrassend genoeg is Aston ook trots op de aanwezigheid van de “fully integrated rear ISOFIX mounting point”. Het is echter vooral een teken dat men echt heeft nagedacht over de dagelijkse bruikbaarheid, dan dat voorzien kan worden dat er veel kinderen achterin een DB11 naar school zullen worden gebracht.

Dankzij de samenwerking met Daimler zijn ook de andere meer aardse zaken nu beter geregeld dan voorheen. Diegenen die wel eens een product van Das Haus hebben gezeten, zullen de stoelbediening en het navigatiesysteem direct herkennen.

Conclusie en concurrentie

Een 911 Turbo S, een instap-Ferrari, een McLaren, een Audi R8 of juist een S-klasse coupé. Voor een kleine drie ton is er bijzonder veel smakelijks te koop. Geen van allen is echter zo smaakvol of chique als de DB11, dus het kan niet anders dat de DB11 het goed gaat doen in de verkoopstatistieken. In de kofferbak passen zelfs twee golfsets of een hele kleine kinderwagen, dus wat houdt de DB11 nog tegen? Filmpje!