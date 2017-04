Bottas: ik ben bijna net zo snel als Hamilton

De opvolger van Nico Rosberg praat over zijn ervaring tot nu toe bij Mercedes.

De keiharde resultaten in de eerste twee races van het jaar liegen er niet om. Zowel in het kwalificatieduel als in de races droogde Lewis Hamilton Valtteri Bottas tot op heden twee keer af. Voor de meesten die de racerij al enkele jaren volgen komt dat waarschijnlijk niet als een verrassing. Hamilton wordt gezien als een van de buitencategorie talenten op de grid. Voor Bottas gold dat, ondanks het feit dat Bianchi in de F3 hem doorgaans versloeg, ook even. Maar na enkele jaren een zware dobber te hebben gehad aan Felipe Massa, verwaterde zijn status als ‘toekomstig kampioen’ de afgelopen jaren flink.

Tóch kreeg hij afgelopen winter alsnog het felbegeerde zitje bij Mercedes in de schoot geworpen na het vertrek van wereldkampioen Rosberg. Een opvallende keuze. Een jaar eerder werd Bottas hardnekkig in verband gebracht met Ferrari, maar een transfer naar het rode team bleef uiteindelijk uit. Daarmee leek het positieve momentum voor de Fin definitief voorbij te zijn. Iets dat niet geholpen werd door het feit dat Williams steeds verder terugzakte in het F1-veld.

Maar, Valtteri is/was een protegé van Mercedes teambaas Toto Wolff én heeft ook nog eens een paar trouwe sponsors achter zich staan. Daarbij gooide Alonso de deur naar een transfer dicht en werden de jonge honden Wehrlein en Ocon (nog) te licht bevonden. Zo landde de koele Scandinaviër alsnog in een zitje bij een topteam. Zelf vraag ik me nog steeds af waarom Mercedes niet voor Perez of Sainz heeft gekozen, maar soit. De juiste mensen kennen en een beetje geluk kunnen je ver brengen in het leven.

Tot op heden heeft Valtteri de gouden kans die hij kreeg echter niet maximaal kunnen benutten. Zijn race in Australië was oké, maar de kleine afstand ten opzichte van Hamilton werd geflatteerd door het feit dat die laatste rustig naar de finish rolde toen bleek dat Vettel buiten bereik was. In China zakte VB77 door het ijs door te spinnen achter de Safety Car. Terwijl Hamilton won, werd de Fin zesde. Daarmee ligt hij qua punten nu al 20 punten achter op zijn teamgenoot: 43 om 23 punten.

Maar -uiteraard- houdt Valtteri de goede moed erin. Sterker nog: in zijn eigen beleving zit de Fin al enorm dicht in de buurt van Hamilton, zo bericht crash.net:

“He [Hamilton] is definitively the quickest team mate I’ve had so far, but that was pretty much expected. He’s a three times World Champion and many, many times a race winner, so I was always expecting that. But what I’m seeing is that it’s definitively possible for me to match him. I know that I am very close now, I will improve and we’re going to have some very good fights together in the future.”