Bottas: Red Bull vormt geen bedreiging

De Fin maakt zich voorlopig niet druk over de kracht van de Oostenrijkse renstal.

De Grand Prix van Monaco zal Valtteri Bottas in meerdere opzichten hebben achtergelaten met gemengde gevoelens. Met zijn vierde plaats scoorde VB77 voor de eerste keer in zes pogingen punten in Monaco. Op zich een goede zaak, hoewel het ook wel iets zegt over zijn vorige races in het prinsdom. Meer vreugde zal de Fin daarom stiekem geput hebben uit het feit dat hij Hamilton voor de tweede keer dit jaar duidelijk te snel af was dit weekend. Net als in Sochi werd er in Monaco op de Ultrasofts, Supersofsts en Softs gereden (hoewel de laatste compound de facto door niemand gebruikt werd) en Valtteri lijkt daar iets beter mee uit de voeten te kunnen dan Lewis.

Tegenover dit goede nieuws, stond echter ook slecht nieuws. Ferrari was véél sneller dan Mercedes afgelopen weekend en scoorde haar eerste overwinning in de prijzige straten sinds mensenheugenis. Nog meer slecht nieuws: Red Bull maakte het Mercedes flink lastig en verliet het circuit met méér punten dan de Duitse renstal. Bovendien stond er voor het eerst dit jaar geen Mercedes-coureur op het podium. Maar Bottas geeft tegenover Autosport aan dat hij zich daar geen zorgen over maakt:

“I reckon for now it’s just Monaco because it’s such a unique track. It’s all about downforce and mechanical grip, and having a good car over the bumps and change of direction.”

In Canada wordt het weer een heel ander verhaal volgens de man uit Nastola:

“Canada is very different, it’s full of medium-speed corners and chicanes. I reckon Canada will be a bit more tricky for them.”

Deze inschatting komt overeen met de uitspraak van Red Bull teambaas Christian Horner dat de komende drie races lastig gaan worden voor het team. Voor de vorm voegt Bottas er nog wel aan toe dat hij Red Bull nog niet geheel uit wil vlakken:

“I think they are going to be [competitive] sooner or later. They are a strong team and they can make very quick cars, so we should not underestimate them.”

Waarvan akte.