Dit verwacht Red Bull van Ferrari in 2022

Veel te vrezen heeft Red Bull het niet van Ferrari. Of toch wel?

Dit seizoen was magistraal. Voor hen die het gemist hebben: Drive to Survive gaat episch worden. De strijd tussen Mercedes en Red Bull was van een andere planeet. Niet alleen qua snelheid, maar ook qua intensiteit. Nu hangt er boven die strijd een zwaard van Damocles. Want de teams hebben enorm hun best moeten doen om hun auto’s te verbeteren gedurende het seizoen.

Met name Mercedes heeft op het laatst nog een slag weten te slaan. In Mexico was duidelijk dat Verstappen niet meer de enorme dominantie had die hij voorheen wel daar had. Op Interlagos werd pijnlijk duidelijk dat Mercedes flink sneller was dan Red Bull, een beeld dat de resterende race zou volgen. Maar hebben de teams hiermee niet hun kruit verschoten met 2022 in het verschiet?

Red Bull bang voor Ferrari in 2022?

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner valt dat allemaal heel erg mee:

Als Ferrari er ineens staat met de snelste auto en ons direct zoek rijdt, dan kunnen we zeggen dat de 2021-strijd ons in gevaar heeft gebracht voor 2022. Maar ik dat we allemaal weten dat er grote veranderingen komen in de regelgeving voor 2022. We hebben onze middelen dienovereenkomstig daarop aangepast.



Ik weet zeker dat elk team heeft gedaan waarvan ze denken dat het goed is. het zet natuurlijk ook druk op de organisatie. Ik denk echter wel dat dit het punt is waar ons team het geweldig heeft gedaan. Enerzijds heeft het ons enorm veel inspanning gekost om de auto voor 2022 te ontwikkelen. Anderzijds moesten we ook nog de focus hebben op de auto van 2021. De inzet van het hele team was fenomenaal. Christian Horner, is geen Hyves-vriend meer van Toto Wolff.

Reglementswijzigingen

Dat zijn duidelijke woorden. Tenzij het fout gaat, verwachten ze dat het goed zal aflopen. Nu zijn dit soort reglementswijzigingen altijd erg goed voor de sport. Het zal niet de eerste keer zijn dat sommige teams hun huiswerk moeten doen en anderen juist een vliegende start hebben.

De verwachting dat het tussen Mercedes en Red Bull close zal blijven, is niet heel erg vreemd. Ze hebben geweldige medewerkers in het team en een groot budget (ondanks diverse caps. Dat niet alleen, aanvankelijk was het het plan om de nieuwe auto in te zetten in 2021. Dus het is niet zo dat de teams te laat zijn met ontwerpen van de nieuwe bolide.

Via: Autosport.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Wie gaat volgens jou in 2022 verrassen? En weet Red Bull competitief te blijven? Of krijgen we weer vijf magere jaren en juichende Hamiltons? Laat het weten, in de comments!