D’aww, Top Gear Dog overleden

De beroemdste hond van Richard Hammond is niet meer.

De enige echte Top Gear Dog is overleden. Er is een kans dat je het dier helemaal niet kent. Het hondje was namelijk enkel te zien in Top Gear Series 8 en 9, dus je moet een trouwe (ex?)kijker van het entertainmentprogramma (geweest) zijn. De hond woonde in huis bij de familie Hammond. Richard is een echte hondenliefhebber en de familie is in het bezit van meerdere viervoeters.

In 2012 kreeg de Top Gear Dog een eigen Twitter-account. Via datzelfde account is gister medegedeeld dat het dier is overleden. Top Gear Dog, die volgens Clarkson eigenlijk Prius moest heten, werd elf jaar. Clarkson verzon deze naam omdat de hond niet erg snel bleek te zijn.

Wonderful, incredible, irreplaceable TG. 2006-2017 Loved to distraction. Thank you for the memories beautiful girl. My heart will never heal.

Eén van de afleveringen waar de hond is te zien is de caravan challenge. Een deel van die aflevering kun je checken op Autojunk.