Droombaan? Top Gear kijken en betaald krijgen

Klinkt toch leuker dan vakkenvullen of de post bezorgen. Top Gear kijken en daar nog voor betaald krijgen ook!

Dit is dan ook geen echte vacature. En eigenlijk geen echte baan. Je kunt het beter omschrijven als een unieke kans. Het zit namelijk zo. USwitch (lees als: jij stapt over, niet als Amerikaanse heks) is een Brits bedrijf gespecialiseerd in het vergelijken van diensten en producten. Het bedrijf is bezig met een onderzoek en heeft daar hulp bij nodig. Daar komt deze baan bij om de hoek kijken.

Ze zoeken iemand die alle afleveringen van Top Gear wil kijken. We hebben het over 30 seizoenen, met in totaal 236 afleveringen. Gedurende het kijken moet je notities maken. Zo wil het bedrijf onder meer weten hoe vaak een auto van een merk in beeld is geweest. Op basis van informatie kunnen ze gemiddelden maken en feitelijke conclusies trekken. In principe kan één persoon dit soort vragen voor ze beantwoorden. Nu nog iemand vinden die zin heeft om al die seizoenen te kijken.

Ze betalen 1.000 pond en wat Top Gear merchandise als beloning voor deze baan. Dat is omgerekend zo’n 1.182 euro. Je krijgt drie maanden de tijd om de missie te voltooien. Het is geen vetpot, maar een prima bedrag als je gemiddeld elke dag voor drie maanden lang een paar afleveringen Top Gear kijkt. Het is immers ook geen straf om naar te kijken, maar een vermakelijke tv-serie.

Je moet wel woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk om mee te kunnen doen aan deze vacature. Wij Nederlanders vallen helaas buiten de boot. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website van het bedrijf. Vervolgens kiezen ze één gelukkige die de opdracht mag gaan uitvoeren.