Top Gear eert Sabine Schmitz met o.a. Clarkson, Hammond & May - Autoblog.nl

In een special uitzending van Top Gear staat het programma stil bij het overlijden van Sabine Schmitz.

We hebben een kijktip voor je die via een tip van een paar Autoblog-lezers op ons bordje kwam. Vanavond 20:30 Nederlandse tijd kun je inschakelen op BBC 1 voor een Top Gear special, de eenmalige aflevering gaat over de onlangs overleden Sabine Schmitz.

Schmitz verscheen meerdere keren in Top Gear en werd zelfs bekend bij het grote publiek door haar optredens in de serie. Iedereen kan zich nog wel de aflevering herinneren waar ze met een Ford Transit over de Nürburgring raasde. Dit en andere momenten komen terug in de eenmalige Top Gear special.

In de aflevering komen (oud) presentatoren aan het woord. Ook Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May maken hun opwachting in de Top Gear special. Tevens zijn mensen uit de autosportwereld die Sabine Schmitz kenden te zien, waaronder David Coulthard en Toto Wolff.

De uitzending is vanavond om 20:30 te zien op BBC 1, maar we vonden de special ook al op YouTube. De kans is groot dat de BBC deze laat offline halen in verband met de rechten. For the time being kun je de special hieronder bekijken. De aflevering duurt een klein halfuurtje en staat stil bij Sabine’s betrokkenheid bij Top Gear en de reputatie die ze door de jaren heen heeft weten op te bouwen.