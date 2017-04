De BMW HP4 Race is extremer dan een Superbike

Saugeil!

De tweewielfanaat zal het zich nog wel herinneren: we schreven al eens eerder over BMW’s HP4. Het eerste bericht dateert van niet minder dan vijf jaar geleden, toen BMW de HP4 introduceerde als homologatiemodel voor haar Superbike en Superstock buikschuivers. Alsof de S1000 RR al niet voldoende zijn best deed het tekort aan transplanteerbare organen op te lossen.

Vorig jaar op de EICMA kwam echter de overtreffende trap: de HP4 RACE. Deze fiets baseert op de HP4, alleen het verschil is dat zo’n beetje alle belangrijke onderdelen gemaakt zijn van carbon. Daardoor is de tweewieler nóg lichter. Het monocoque hoofdframe weegt maar 7,8 kilogram. Dat wordt dus uitkijken dat de motor niet wegblaast bij meer dan windkracht twee.

BMW wist eind vorig jaar al te melden dat het de HP4 RACE daadwerkelijk zou gaan maken, zij het in een beperkte oplage. Inmiddels is het moment van de waarheid aangebroken: een klein team va specialisten binnen BMW gaat er 750 in elkaar schroeven.

De specs van de motor klinken tegelijkertijd geweldig en beangstigend. Het ding weegt rijklaar, dus met een volle brandstoftank, 171 kilo. Dat is volgens BMW minder dat het gemiddelde stalen ros in het Superbike World Championship. De motor van de motor is goed voor 215 pk bij -jawel- 13.900 toeren per minuut. Naast het hoofdframe zijn ook de wielen en het achterframe van carbon. De vering en demping worden verzorgd door Öhlins en Brembo zorgt voor voldoende stopkracht op je weer af te remmen.