De familie Renault viert de kerst samen

Oprichters Louis, Marcel en Fernand Renault zouden trots zijn op hun geesteskinderen.

Het is weer die ‘most wonderful’ tijd van het jaar. Buiten waait de wind om het huis, maar binnen wordt de efficiënte CV-ketel nog even een tandje hoger gezet, zodat de temperatuur rond de eettafel aangenaam is. Van heinde en verre komen er immers familieleden over de vloer om zich te laven aan culinaire hoogstandjes.

Maar wat voert ons wagenpark eigenlijk uit terwijl wij dat laatste bolletje ijs opschrokken waar we morgen spijt van hebben? Staan zij moederziel alleen op straat te bibberen, of is er ook voor hen een vleugje gezelligheid weggelegd in deze barre wintermaanden. Het antwoord op deze prangende vraag zien we in deze hartverwarmende video van de familie Renault.