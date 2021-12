4X overheerlijke kijktips tijdens Kerst – DEEL 1

Slaat de verveling toe tijdens Kerst? Of heb je gewoon geen zin in een bezoek aan je schoonouders? Autoblog selecteert overheerlijke kijktips. Merry Christmas!

Dankzij Netflix, Videoland, Amazon Prime, Disney+, Youtube, Autoblog.nl en vele andere platforms valt er genoeg leuks te vinden. Maar wat is volgens ons nu echt de moeite waard voor jou als petrolhead? Ideeën waren er op de redactie in overvloed, want iedereen heeft wel zijn eigen guilty pleasures. Uiteindelijk kwamen we met een lijst die te groot was voor een artikel. Daarom hier de eerste vier kijktips. De rest volgt op tweede kerstdag.

TIP 1: Obscure voertuigen op Nürburgring Nordschleife

Jaarlijks worden er behoorlijk wat kilometers afgelegd op de beroemde Nürburgring Nordschleife. Misschien ben jij ook wel geregeld op dit prachtige circuit te vinden. Dat rijden gebeurt vaak met dik spul, zoals Porsches, snelle Audi’s en Golfjes maar ook lichtgewicht trackdayauto’s. Maar ook obscure voertuigen wagen zich zo nu en dan aan een ronderecord. De mensen achter Auto Addiction maakten een compilatie van 2021.

TIP 2: Elon

Al eerder gehoord van Sam in de Polder? Deze beste man uit het Noord-Hollands Opmeer schoot al vaker raak met heerlijke content. Vooral op Facebook vallen zijn video’s uitstekend in de smaak. Zijn laatste video is een eerbetoon aan Elon Musk, je weet wel, die man van Tesla die in een ver verleden een Tesla Roadster de ruimte in schoot. Het inspireerde Sam om zelf aan de slag te gaan met een Fiat Panda. Want die Roadster kan in de ruimte best wat gezelschap gebruiken, toch?

TIP 3: Danny’s wereld: straatracen

In de Youtube-serie Danny’s wereld gaat Danny Ghosen op zoek naar waar het wringt in de maatschappij. Deze aflevering is extra boeiend, want het gaat over ‘illegaal straatracen’. Zo heeft Hagenees Erkan – die in de video aan bod komt – voor tien- tot zelfs twintigduizend euro zijn auto verbouwd. Erkan: “Dit is mijn baby. Ik heb twee kinderen en dit is nummer drie.” Over liefde gesproken. Ohja, de politie kwam ook nog even op visite.

TIP 4: Christian Von Koenigsegg praat je bij over de Jesko

Mooie vent, die Christian Von Koenigsegg. Hij is techneut en gepassioneerd autoliefhebber in hart en nieren. Hij ontwikkelt zijn auto’s met uitsluitend toptechnologie. De Jesko vormt geen uitzondering. Van deze hypercar produceert Koenigsegg slechts 125 exemplaren. Alle auto’s zijn al verkocht, voor dik 2,6 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen en opties. De Jesko is overigens vernoemd naar de vader van Christian. Mede dankzij een investering van papa kon Christian investeren in het merk. En dat is uitgegroeid tot een groot succes, zoals je weet. In deze walkaroundvideo praat Christian je helemaal bij over de Jesko, de moeite waard!

Tweede kerstdag publiceren we deel 2!