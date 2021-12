4X overheerlijke kijktips tijdens Kerst – DEEL 2

Het is Tweede Kerstdag. De buiken zitten vol, de sociale vitamines zijn – in hoeverre dat mogelijk was – weer aangevuld. Kortom: je snakt naar een momentje voor jezelf.

Even uitbuiken, even die riem los en languit op de bank. Autoblog selecteert overheerlijke kijktips. Merry Christmas!

In deel 1 van onze overheerlijke kijktips voor Kerst heb je al kunnen genieten van diverse video’s die de moeite waard zijn. Maar ook in deel 2 komt er heerlijk kijkvoer voorbij. Hieronder een overzicht van vijf tips die je als autoliefhebber absoluut niet mag missen.

TIP 1: Walkaround McLaren F1 GTR Longtail

De McLaren F1 is legendarisch. Gordon Murray heeft werkelijk een meesterwerk afgeleverd. In deze video van Kidston Productions komen Dean Lanzante en Gregor Fisken aan het woord over de GTR Longtail. In dit specifieke exemplaar reed ooit de Nederlandse coureur Peter Kox. Gelukkig wordt er in de video ook met de auto gereden. Dus speakers op tien, en geniet!

TIP 2: Lekker rustgevend: een Ferrari Glickenhaus P4/5 poetsen

Heel bevredigend, om te zien hoe een auto tot in detail wordt schoongemaakt. Zelfs bij een Volkswagen Polo is dat al boeiend om te zien, laat staan met een Ferrari Glickenhaus P4/5. Je leest het goed! Ammo NYC had de eer om deze fantastische auto van miljardair en entrepreneur Jim Glickenhaus te detailen. Je voelt je direct weer fris en fruitig na deze video.

TIP 3: Eigen Kweek

Misschien wel een van de beste series ooit: Eigen Kweek. Een verhaal over simpele aardappelboeren in de regio Ieper in België – bekend van de rally natuurlijk. Als het telen van aardappelen niet meer lonend is, stappen de hoofdrolspelers over op het professioneel kweken van marihuana. Het resultaat is een boeiende en vooral lachwekkende serie. Bovendien een serie met een autorandje, want sommige auto’s die in je deze serie ziet, wil je ook heel graag zelf bezitten.

TIP 4: Secrets of the Supercar – Videoland

Mocht je helemaal in zak en as zitten tijdens Kerst, kijk dan vooral eens naar de documentaire Secrets of the Supercar, te vinden op Videoland. In tien afleveringen krijg je een kijkje in de keuken van diverse merken. Aan bod komen modellen als de Pagani Huayra Roadster BC, Land Rover Defender, Koenigsegg Regera, Bugatti Divo, Ferrari Roma, Rimac C Two, BAC Mono R en de Tesla Model S. Urenlang kijkgenot.