Deze 15 auto’s werden in 2016 het vaakst gestolen

Om meteen maar met het goede nieuws te beginnen: het aantal autodiefstallen was in 2016 historisch laag. In totaal werden er 9179 auto’s ontvreemd, 9 procent minder dan in 2015 en voor het eerst ook minder dan de magische grens van 10.000 gestolen auto’s. Ook zijn er relatief meer auto’s teruggevonden, een kleine 40 procent van de gestolen auto’s is ondertussen weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dat percentage ligt 2 procent hoger dan over het jaar ervoor.

Volkswagen is het populairst onder jatmozen, bijna een derde van alle gestolen auto’s komt uit Wolfsburg. Op de derde plek vinden we VAG-dochter Audi, terwijl BMW zich keurig tussen de twee in nestelt. Van alle drie de merken nam het aantal absolute diefstallen in 2016 overigens af. Onderstaande lijst toont alle auto’s die vorig jaar meer dan 100 keer werden gestolen.

Positie Merk en type diefstallen in 2016 1 Volkswagen Golf 1212 2 Volkswagen Polo 929 3 BMW 3 Serie 352 4 Opel Corsa 292 5 Renault Clio 234 6 Audi A4 203 7 Seat Ibiza 178 8 BMW 1 Serie 146 9 Audi A5 144 10 Seat Leon 128 11 BMW 5 Serie 127 12 Mercedes E-Klasse 126 - Mercedes C-Klasse 126 14 Toyota Aygo 117 15 Audi A3 104

Qua leeftijd hebben de landhaaien een voorkeur voor auto’s tussen de vier en zeven jaar oud, aldus de NOS. Er werden liefst 27 procent minder auto’s gestolen van maximaal drie jaar oud. Kennelijk zijn nieuwe auto’s te goed beveiligd en leveren oudere auto’s te weinig op. Op de echte klassiekers na dan, er werden vorig jaar ook 575 auto’s van twintig jaar en ouder gestolen.

