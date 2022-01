En de meest gestolen auto’s van 2021 zijn..

Tromgeroffel, het lijstje met de meest gestolen auto’s van 2021 is bekend. Spannend!

Nederland is een echt Volkswagen-landje. En nee, ik krijg geen geld om dat te zeggen. Was het maar zo. De statistieken laten het keer op keer zien. Zelfs de boeven zijn er blijkbaar verzot op. De meest gestolen auto van 2021 is namelijk de Volkswagen Golf. Dat blijkt uit data van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). In totaal werd de meest burgerlijke auto van Nederland 328 keer gestolen.

Natuurlijk is Nederland niet het enige land dat de Golf koestert. Elders in Europa is het ook een populair model. En dat verklaart de diefstallen. Boefjes pikken de auto niet om er zelf in te rijden, maar om deze -al dan niet in onderdelen- te verpatsen.

Het goede nieuws is dat het aantal gestolen auto’s in 2021 is gedaald met 16 procent. Daarnaast werden er minder motorfietsen gejat. 7 procent om precies te zijn. Een golf (pun intended) aan diefstallen bleef uit.

De markt voor Golf onderdelen (van alle generaties) is groot en het aanbod aan auto’s op de straat voor de dieven is groot. Hoe gaat het gezegde? Gelegenheid maakt de dief..

Van welke generatie Golf er het meeste werden gestolen vermeldt het LIV overigens niet.

Overigens daalt het aantal autodiefstallen al jaren. Zo werden er in 2020 nog 6434 diefstallen gemeld bij het LIV. In 2015 lag dit aantal op maar liefst 10.091 auto’s. Maar de daling was dus nog nooit zo groot als in 2021.

LIV denkt niet dat het dieven van auto’s minder lucratief is. Het heeft meer te maken met hoe de maatschappij ervoor stond in 2021. Denk aan een avondklok in het begin van 2021. Niet de meest ideale situatie om je als boef buiten te begeven. Zie maar eens een goede werkgeversverklaring te krijgen in deze beroepsgroep. Ook zou het koude winterweer in februari 2021 een reden kunnen zijn. Blijkbaar vonden dieven het te koud om auto’s te pikken.

Dit jaar hebben we, hopelijk, geen avondklok. Ook is de winter tot nu toe relatief mild. Kortom, volgend jaar rond deze tijd is het interessant om te zien of de autodiefstallen juist zijn toegenomen of niet. In de maanden november en december 2021 was er al een toename zichtbaar.

En dan het lijstje met de meest gestolen auto’s van 2021. We noemden al de Volkswagen Golf met 328 diefstallen. Een bekendgemaakte top 10 zie je hieronder. In totaal werden er 5.404 personenauto’s gejat vorig jaar.