Deze Leon V6 TopSport 4 op Marktplaats is een Jet Car

Niet in letterlijke zin, maar hij staat wel bij Jet Cars.

Van Leon kregen we de tip dat er een bijzondere Seat Leon te koop staat bij Jet Cars. Je verzint het niet, maar het is echt waar. De Rotterdammers lijken steeds vaker wat speciale auto’s in de aanbieding te hebben, zoals een S Klasse van ruim twee ton. Deze Seat valt ook onder de noemer speciale auto, maar het prijskaartje is veel vriendelijker. De vraagprijs bedraagt namelijk 5.240 Euro en voor 50 Euro per maand kan je daar de velgen een extra garantie bij kopen.

Wat krijg je voor die knaken? Wel een Seat Leon V6 TopSport 4. Een hele mond vol dus, maar gelukkig krijg je niet alleen veel letters voor je geld maar ook de nodige hardware. De Leon V6 TopSport 4 stamt namelijk uit wat we toch wel kunnen beschouwen als de gloriedagen van het merk tot op heden. Want waar Seat nu enigszins een ondergeschoven kindje lijkt te worden binnen VAG, mocht het destijds de leus ‘auto emociĆ³n’ nog een beetje waarmaken van vadertje Volkswagen.

Op basis van de Golf IV werden bijvoorbeeld de Leon en Toledo gebouwd, met onder de kap de optie voor vijfpitters of zelfs de heuse VR6. In het interieur had je recht voor je neus hetzelfde zicht als de Audi A3-rijder uit die tijd. Het enige verschil was dat de plastics hier en daar ietsje minder goed aanvoelden. Mede doordat de Golf IV GTI geen echte strepentrekker was en de R32 pas in 2003 het levenslicht zag, hengelde de Leon dankzij allerlei sportief getinte uitvoeringen menig sportieve bestuurder naar zich toe.

Een van die bestuurders was Henk Hendriks, die op Youtube een zwik filmpjes plaatste van zijn Leon en de aanpassingen die hij hieraan deed. Waarom is dat interessant? Omdat de auto die je bij Jet Cars kan kopen de ex van Henk is! Inmiddels staan er 208.245 kilometers op de klok en dat die niet allemaal met 130 op de cruise control zijn afgelegd kan je zelf bekijken op jijbuis. Henk voerde tevens de nodige veranderingen door aan de Leon waardoor deze nu geen achterbank et cetera meer heeft. Gelukkig zit de V(R)6 als het goed is nog wel onder de kap. Koopje?





Bedankt Leon voor de tip!