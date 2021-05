Verbeter de wereld, koop een auto op Marktplaats - Autoblog.nl

Als je een tweede-, derde- of vierdehands auto koopt ben je gewoon hartstikke duurzaam bezig.

Op Autoblog houden we niet zo veel bezig met scheikunde, maar CO 2 is een formule die toch vrij vaak voorbijkomt. Het gaat dan doorgaans over nieuwe auto’s, over downsizing, over plug-in hybrides, over elektrisch versus brandstof, et cetera. Heel duurzaam allemaal. Wat ook duurzaam is: het zo lang mogelijk blijven gebruiken van oude auto’s, in plaats van telkens een nieuwe te kopen.

Een van de platforms die zich daar sinds jaar en dag mee bezighoudt in Nederland is Marktplaats, jullie allen welbekend. Marktplaats bestaat inmiddels al 22 jaar en heeft altijd gezorgd voor een gestage toevoer aan content voor interessante occasion-artikelen. Over een Alfa Romeo met een eerlijk verhaal bijvoorbeeld, of een T1 die dienstdeed als Braziliaanse ambulance.

Enfin, er is genoeg om uit te kiezen. Er worden dagelijks gemiddeld zo’n 350.000 nieuwe advertenties geplaatst, zo blijkt uit de laatste cijfers. Uiteraard gaat het dan niet alleen om auto’s en autogerelateerde producten, maar die nemen wel een belangrijke plaats in op Marktplaats. Maandelijks zijn er zo’n 8 miljoen mensen die handelen via Marktplaats.

Met de nieuwe campagne wil Marktplaats benadrukken dat ze bijdragen aan een betere wereld. Daarom hebben ze becijferd hoeveel CO 2 -uitstoot er bespaard wordt met al die miljoenen gebruikers. Volgens hun berekeningen wordt er door handelen op Marktplaats jaarlijks maar liefst 1 miljard kilo minder CO 2 uitgestoten. Dat is niet misselijk.

Als je de volgende keer een leuke occasion op de kop hebt weten te tikken via Marktplaats kun je dus extra tevreden zijn met jezelf.

Foto: Peugeot 205 Rally, die momenteel op Marktplaats te koop staat