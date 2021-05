Deze überdikke Renault Clio V6 kan binnenkort van jou zijn - Autoblog.nl

Goedkoop is hij niet, maar dat mag de (dikke) pret niet drukken

Er zijn van die auto’s die iets magisch hebben, vanwege hun power, hun looks, of beide. Deze Renault Clio V6 is er daar 1 van en het goede nieuws is, hij kan binnenkort van jou zijn.

Waar hebben we het ook alweer over?

De tweede generatie Renault Clio kwam uit in 2001 en was niet meteen een nekkendraaier. Hij kon wel een imagoboost gebruiken. Hoe doe je dat nou? Simpel, gooi er een belachelijk dikke motor in, maak hem RWD en maak hem wat dikker. Check. Daar kwam deze om de hoek kijken, als oppepper voor het imago van de Clio. Want hoe wil je het anders noemen? Het ís gewoon niet meer en niet minder dan een imagebooster.

Ik bedoel, de auto is zwaar, onpraktisch, duur, link in zijn rijgedrag en niet zo goed in elkaar gezet. Maar tóch wil je hem hebben. En wellicht dat deze Clio V6 dan niet betaalbaar was, dan waren er genoeg andere alternatieven met de naam Clio op de bips. Goed gespeeld Renault.

Tom Walkinshaw Racing

Het exemplaar waar we het vandaag over hebben, is er een uit de eerste serie. Dat betekent dat hij in elkaar is geschroefd door de mannen en vrouwen van Tom Walkinshaw Racing, kort gezegd TWR. Je weet wel, dat bedrijf dat ook verantwoordelijk was voor de Jaguar XJ220.

Die eerste serie van de Renault Clio V6 is een verhaal apart. Ze zaten eigenlijk helemaal niet zo goed in elkaar en bovendien waren ze behoorlijk listig om te rijden. Daarom besloot Renault de tweede serie, de Phase 2, zelf bij Renault Sport te gaan ontwikkelen. Toen heetten ze nog zo en geen Alpine. Maar juist daarom is dit een bijzondere auto. Omdat je hem zo met de dikke bips achterstevoren zet bijvoorbeeld en deze nog helemaal schadevrij is.

Deze is nu te koop

Deze specifieke Clio V6 is nummer 458 uit een serie van 1500. Hij is nieuw in Nederland geleverd op 20 oktober 2001 en heeft in die krappe 20 jaar slechts 21.655 kilometers afgelegd. Da’s dus nauwelijks 1000 per jaar.

Uit zijn 3 liter V6 haalt hij 226 pk en sleurt hij je naar een top van 235. Tegenwoordig niet zo heel indrukwekkend meer, maar ik denk dat je anders piept als je zelf deze snelheden haalt in dit bommetje.

En dan nu de vraagprijs…

Zit je er klaar voor? Deze Renault Clio V6 uit 2001 mag met jou mee naar huis voor de lieve som van € 59.945. Ik zei toch dat hij niet goedkoop was? Maar denk maar zo, het is en blijft een liefhebbersauto dus de prijs zal niet heel veel dalen.

Ach, en als het te duur is, kun je altijd nog nog een Clio Williams kopen. De keuze is reuze!