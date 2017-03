Die neue Audi RS3 Sportback mit 400 ps

Geef toe: de titel las je met een vieze Duitse stem in je hoofd.

Rood is trendkleur bij Audi en dus staat ook de nieuwe RS3 Sportback in deze kleur op de stand. In plaats van 367 peekaa’s heeft de 2.5 TFSI vijfcilinder 400 trappelende paarden gekregen. Dankzij Quattro gaan de voorbanden geen gekke dingen doen en sprint de hatchback keurig netjes in 4,1 tellen naar de 100 km/u. Slechts 1,2 seconden langzamer dan de Huracán Performante, Aventador S of McLaren 720S, om maar aan te geven hoe krankjorum snel de sprinttijd is.

Vanaf augustus staat de 400 pk sterke RS3 Sportback bij de dealer. Audi accepteert orders vanaf april.