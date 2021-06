Audi laat nieuwe RS3 Sportback en Sedan alvast zien - Autoblog.nl

Er zit nog een wrapje omheen die voor camouflage moet doorgaan, maar daar kunnen we wel doorheen kijken.

Als het op hot hatches aankomt zijn er twee auto’s die bovenaan het voedselketen staan: de Mercedes-AMG A 45 en de Audi RS3. Sinds 2019 is er een nieuwe A 45 en nu komt er ook een gloednieuwe RS3 om het speelveld weer gelijk te maken. Goed nieuws dus voor de liefhebbers van Audi’s, hot hatches en/of vijfcilinders.

De RS3 hebben we tot op heden alleen nog maar in camouflage gezien, maar nu gunt Audi ons een betere blik op de nieuwe RS3. De auto heeft nu alleen nog maar een kekke wrap, maar die verbergt maar weinig.

De RS3 volgt hetzelfde recept als de vorige, met lekker brede wielkasten en de welbekende ovalen stortkokers. Dankzij de scherper vormgegeven koplampen en achterlichten de grotere luchtinlaten is de auto nog een stukje agressiever geworden. Een nieuw herkenningspunt is de sleuf achter de voorwielen.

Zoals je ziet komt er ook weer een RS3 Sedan. Deze mag de concurrentie aangaan met de CLA 45 AMG. Niet zozeer met de A-klasse Sedan, want die schopt het niet verder dan de A 35 AMG.

Audi laat de nieuwe RS3 alleen nog maar zien, maar geeft verder geen tekst en uitleg. Wel krijgt de Audi gewoon weer een vijfcilinder. Dat wisten we al, maar de ontstekingsvolgorde op de wrap bevestigd dit nog maar eens.

Audi zwijgt verder nog in alle talen over de RS3, maar uit andere bronnen hebben we al wel het een en ander vernomen. Volgens AutoExpress krijgt de nieuwe RS3 maar liefst 421 pk en 500 Nm aan koppel. Stomtoevallig zijn dat precies dezelfde waarden als de A 45 S. Of heeft AutoExpress soms per ongeluk bij de verkeerde hot hatch zitten kijken? Hoe dan ook, de RS3 en de A 45 (S) zullen ongetwijfeld aan elkaar gewaagd zijn.