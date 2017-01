Dit kost het R-Line pakket op de nieuwe Golf

Strak strak in m'n trainingspak pak.

Na de introductie van de gefacelifte Golf vond Volkswagen de tijd rijp om de prijzen van de R-Line te onthullen. De klant heeft de keuze uit een tweetal pakketten. De ene heeft louter betrekking op enkele sportieve touches met op de body. De andere is een stuk uitgebreider en omvat naast de bodykit ook andere velgen en enkele hete accenten in het interieur.

Wie voor de minst uitgebreide optie kiest krijgt onder meer een voorbumper met luchtinlaten in high gloss zwart, R-Line badges, een spoiler met aero flaps. Het volledige pakket bestaat daarnaast uit bijvoorbeeld R-Line sportstoelen, contrasterende stiksels en 17 of 18 inch velgen (keuze uit Sebring, Singapore of Marseille).

Volkswagen communiceert de volgende prijzen: het eenvoudige pakket kost 1.105 euro (Highline) of 1.295 euro (Comfortline). De meer uitgebreide optie kost je 1.800 euro (Highline) of 2.295 euro (Comfortline). Genoemde pakketten zijn beschikbaar op de gewone Golf en op de Variant.