Zoveel kost de Volkswagen Golf 8 R - Autoblog.nl

Volkswagen heeft bekendgemaakt hoeveel de Golf 8 R kost.

Het is (voorlopig) de ultieme hete Golf 8: de Golf 8 R. Vierwielaandrijving, 320 pk en 420 Nm uit een 2.0 TSI-viercilinder, 0-100 km/u in 4,7 seconden, een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur… Nu weten we eindelijk hoeveel die Golf 8 R kost. Vanaf 65.490 euro kan de superhete Golf op je oprit staan.

Uiteraard zijn er ook wat opties die je kan aanvinken. Deze focussen zich voornamelijk op de extra sportieve kanten van de hete hatchback. Zo is er een R-Performance-pakket, deze kost bij de Golf 8 R 2.052 euro. Hierbij krijg je twee rijprofielen Drift en Special. Dat Special-profiel is speciaal ontwikkeld voor de Nürburgring, perfect voor extra snelle rondetijden. Het pakket zorgt ook voor een hogere topsnelheid van 270 km/u. Andere opties zijn een Akrapoviĉ-uitlaat, leren sportstoelen, Dynamic Chassis Control en een Head-updisplay. Standaard krijgt de Golf 8 R 18″-velgen, al zijn er ook 19″-exemplaren. Leveringen van de nieuwe Golf 8 R starten in juli.

Kijken we naar de concurrenten, dan komt de Audi S3 qua prijs het dichtst in de buurt. Deze kost minstens 68.100,60 euro. Net als alle Duitse hatchbacks die we hier bespreken heeft ook de Audi een tweeliter viercilinder met turbo onder de motorkap. Het vermogen bij de S3 is maximaal 310 pk, het maximum koppel is 400 Nm. Nul naar honderd is bij de rappe Audi in 4,8 seconden voorbij.

Wil je iets minder uitgeven aan een Duitse hete hatch, dan is er de BMW M135i. Deze kost 62.408,36 euro en heeft eveneens een tweeliter viercilinder. Deze levert minder pk (306) dan de Golf, maar wél meer koppel (450 Nm). Dat extra koppel is echter niet genoeg om de sprint te kunnen winnen. De hete BMW doet er 0,1 seconde langer over om de 100 km/u aan te kunnen tikken.

De duurste concurrent is de Mercedes A35 AMG met 68.594 euro. De viercilinder van de Merc presteert met 306 pk en 400 Nm duidelijk het minst van de vier. Tegelijkertijd is de nul-naar-honderdsprint net zo snel voorbij als in de Golf 8 R.