Volkswagen Golf 8 R rijtest video - Autoblog.nl

Voor het eerst kan de Volkswagen Golf 8 R met zijn staart kwispelen, in deze rijtest video zochten we uit of ‘ie ook echt zo leuk is.

Het verschil tussen de Volkswagen Golf R en Audi S3 is een stuk groter dan voorheen. Hiervoor was de S3 met name het chique broertje van de Golf R. De S3 8Y is nog steeds luxer en meer chique, maar de Golf R is met name speelster geworden. En dat moet resulteren in leuker rijgedrag. Taak aan ons om met de rijtest video uit te zoeken wat deze verbeteringen aan de Volkswagen Golf 8 R betekenen en of het een verbetering is ten opzichte van de 7.5.

Je hebt in elk geval 10 hele pk’s extra met de nieuwe Volkswagen Golf R. De 2.0-liter TSI levert 320 pk en 420 Nm koppel. Je hebt altijd een DSG, zelf schakelen kan niet meer. Net als de vorige generatie is er sprake van 4MOTION vierwielaandrijving. Van 0 naar 100 km/u accelereren kan in 4,7 seconden met een topsnelheid van 250 km/u. Met het optionele R-Performance-pakket mag je 270 km/u van Volkswagen.

Mede dankzij R-Performance Torque Vectoring is er nu een Drift en Special rijmodus. Met de Ford Focus RS en later de Mercedes-AMG A45 hebben we al kunnen ervaren hoe je kunt ‘driften’ in combinatie met vierwielaandrijving. Volkswagen kopieert dit trucje met de Golf R.

Een andere uniek aspect aan de DSG is dat het met de Golf R nu voor het eerst mogelijk is om een versnelling vast te houden. Dit was altijd al een kritiekpunt voor de automaat van de Volkswagen Groep. Als je afkomt op een bocht schakelt de bak dus niet meer automatisch op als je in de buurt van de redline komt. Met de oudere generaties was dit wel zo, ook al stond de bak in de manuele stand.

Vanaf juli levert Volkswagen de Golf R. Prijzen voor de hot hatch beginnen bij 65.490 euro. Uiteindelijk zal die prijs nog oplopen als je opties gaat aanvinken. Onder andere het R-Performance titanium uitlaatsysteem van Akrapoviĉ en het R-Performance pakket zijn zaken die je toch wil hebben.