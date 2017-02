Dit is de meest hondvriendelijke auto ooit

Serieus, het beest heeft zelfs airco.

De mensch krijgt de prioriteit bij het ontwerpen van een auto. De zitpositie, het comfort, puike rijeigenschappen. Alles draait om ons. Belachelijk, dachten ze ooit bij Honda. “En al die arme honden dan?”

De Japanse autofabrikant besloot dat er ook eens gedacht moest worden aan de trouwe viervoeter. Ze kwamen met de WOW. Dit staat voor ‘Wonderfully Openhearted Wagon’. Waar een mens denkt bij luxe aan een Rolls-Royce of een Maybach, denkt een hond aan de WOW.

Zo zijn de luchtroosters uitneembaar zodat de hond kan genieten van een fris briesje, is er een opklapbare hondenbench aan boord, kunnen honden naar buiten kijken door het glas aan de onderkant van de deuren, is het traditionele dashboardkastje vervangen voor nóg een hondenbech, werd er gekozen voor schuifdeuren zodat honden eenvoudig in het busje kunnen springen, en wat te denken van die uitgesneden achterkant?

U ziet, een fantastisch paradijs op wielen voor menig hond. Bovendien bleef het niet bij wat vage computerplaatjes. Honda nam de WOW mee naar de Tokyo Motor Show in 2005. Het model was te zien in een speciale hoek van de grote Honda-stand. Hier stonden enkele concepts tentoongesteld en toonden zo de toekomstige visie van Honda op de autoindustrie. Blijkbaar zat er geen hond te wachten op de WOW. Het model werd nooit in productie genomen.