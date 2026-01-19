Deze Chinese stekkertrekker belooft 1.500 km rijbereik. Ook bij -30 graden

Een elektrische auto waarmee je zelfs van de koude kermis nog thuiskomt

Een rijbereik van heb ik jou daar en een batterij die niet meteen begint te piepen zodra het een beetje fris wordt. Tot nu toe heeft de EV-wereld daar vooral mooie beloften en slappe excuses tegenover gezet. Maar één fabrikant komt nu ineens met uitspraken waar iedereen het wel warm van krijgt.

We hebben het natuurlijk over de voor iedereen bekende Chery Liefeng, en die komt in de sappige vorm van een shooting brake. Nee, dat is dus geen stationwagen, geen coupé, maar iets ertussenin met sportieve trekjes en designlijnen waar een liniaal van gaat zweten. Wat echter nog schokkender is dan de carrosserievorm, is het accupakket.

Volgens de Chinese autobouwer krijgt de auto een 800V-pakket, een elektromotor die een kotsmisselijk makende 30.000 toeren draait. Daarnaast knalt hij in minder dan drie seconden naar de 100 km/u en heeft íe een Topsnelheid van 260 km/u. Sommige hoogleraren zouden hier spontaan hun wenkbrauwen van optrekken. Allemaal geen kattenpis, maar wat vooral opvalt is dat het merk 1.500 kilometer actieradius belooft. Zelfs als het 30 graden Celsius onder nul is.

IJskoud het verste

De echte sprankelende ster van dit verhaal is de nieuwe Rhino S solid-state batterij. Volgens Chery haalt die namelijk een energiedichtheid van 600 Wh/kg, wat dus aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde 150 Wh per kilogram die de huidige lithium-ionaccu’s kunnen leveren.

We weten natuurlijk dat elektrische auto’s allemaal dezelfde vijand hebben: kou. Tenminste, bij Chery vormen traptreden ook een probleem. Wat de kou betreft claimt Chery dat de Rhino S-accu probleemloos blijft presteren bij -30 graden Celsius. Dat zou betekenen dat je in Siberië zonder de vaak voorkomende range anxiety naar de supermarkt kunt glibberen, mits die supermarkt natuurlijk binnen 1.500 kilometer ligt.

Niet meteen voor iedereen

Chery is opvallend eerlijk over de introductie. In 2026 worden de eerste voertuigen ingezet in taxi- en verhuurvloten. Dat is natuurlijk niet omdat die staan te springen om nieuwe tech te testen, maar omdat dat een uitstekende manier is om lekker veel data te verzamelen zonder direct duizenden particuliere klanten boos te maken. Pas in 2027 zou massaproductie volgen, mits alles werkt zoals beloofd en niemand onderweg spontaan in de fil vliegt.

Ondertussen staat ook de Exeed ES8 in de startblokken als eerste productiemodel met deze batterijtechniek. Die zou “slechts” 1.000 kilometer actieradius hebben. In autoland betekent dat: iets realistischer, maar nog steeds absurd veel.

Wat vooral interessant is, is de vlijmscherpe timing. Tijdens de World Power Battery Conference 2025 waarschuwden topmensen uit de Chinese auto- en batterijsector nog dat solid-state batterijen voorlopig niet klaar zijn om de wereld over te nemen. Chery zegt nu: hold my green tea!

Dus, is dit de doorbraak die elektrische mobiliteit echt volwassen maakt? Geen idee. Maar één ding is zeker: als ook maar de helft van deze belofte waar is, kunnen we binnenkort zonder opladen van Amsterdam naar Barcelona rijden. Dat alleen al verdient een voorzichtig applaus.