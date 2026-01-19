Max Verstappen is ook al niet meer de bestbetaalde F1-coureur

Ook al geen regerend F1-kampioen-geld-verdienen meer.

Max Verstappen zag de wereldtitel in 2025 net aan zich voorbij glippen. De Nederlander kwam twee puntjes tekort voor zijn vijfde titel op rij. Verstappen gedroeg zich vervolgens uiterst professioneel door er geen groot punt van te maken en door te gaan met zijn leven. Ik vermoed dat hij precies hetzelfde doet wanneer hij leest dat hij ook van de inkomstentroon is gestoten.

Althans, als we de cijfers van Sportico mogen geloven, is Max Verstappen niet langer de F1-coureur met de meeste jaarlijkse inkomsten. Sportico verdeelt de inkomsten van sporters onder in twee categorieën: salaris/bonussen en sponsorinkomsten.

Zoals altijd bij dit soort ranglijsten geldt: neem het met een korreltje zout. Het blijft een schatting op basis van bronnen, aannames en—zeker bij sponsorcontracten—een hoop giswerk. Maar goed, het geeft wél een interessant beeld van waar Formule 1 financieel staat ten opzichte van de rest van de sportwereld.

Inkomsten Verstappen in 2025

Max Verstappen is de enige Nederlander in de top 100. De Limburgse coureur had onderaan zijn loonstrookje een bedrag van 75 miljoen dollar staan. Dat staat gelijk aan 64,5 miljoen euro. Daarnaast harkte hij 8 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) binnen uit sponsoring. In totaal dus 83 miljoen dollar waarmee hij op plek 15 staat in de top 100. Niet slecht, maar het kan nog beter in de F1.

Het is niet kersvers wereldkampioen Lando Norris die er met de eer vandoor gaat, maar een andere Britse F1-coureur: Lewis Hamilton. Hij maakte een overstap van Mercedes naar Ferrari. Daar had LH44 al 70 miljoen Amerikaanse redenen voor vanuit Ferrari. Zijn salaris is dus kleiner dan dat van Verstappen, maar Hamilton haalt wat meer geld uit marketing.

Hij verdiende zo’n 30 miljoen dollar aan deals met onder andere Dior en Perplexity, maar ook aan zijn bijdrage aan F1: The Movie. Hiermee komt het totaal in 2025 neer op een mooi afgerond bedrag van 100 miljoen dollar. Daarmee is Hamilton de eerste F1-coureur die in één jaar een bedrag met negen nullen wist op te strijken.

F1-coureurs in de top 100 bestbetaalde sporters van 2025

Ik noemde Lando Norris al even. Zijn levenswerk om F1-kampioen te worden werd vanuit McLaren beloond met 54 miljoen dollar aan salarissen en bonussen. Vanuit sponsoren kwam daar nog 5 miljoen dollar bij. Met 59 miljoen dollar in 2025 staat Norris op de 32e plek.

Bijna helemaal onderaan vinden we zijn teamgenoot, Oscar Piastri. Hij streek in totaal 38 miljoen dollar op (35 miljoen aan salaris en 3 miljoen aan sponsoring), wat goed is voor de 96e plek. Ik vraag me af hoeveel dollars Fernando Alonso met zijn Aston Martin-contract achterloopt op de McLaren-coureurs.

Voor wie het wil weten: Cristiano Ronaldo pakte 200 miljoen dollar aan salaris en 60 miljoen aan marketinginkomsten. In totaal verdiende de veertigjarige Portugese voetballer dus meer dan de drie bestbetaalde F1-coureurs bij elkaar opgeteld. Siuuu!