Alpine A110R: licht, rauw en verslavend #rijtest

In deze Autoblog video draait alles om de Alpine A110R

Een lichte, uitgesproken sportauto die voelt als een laatste liefdesbrief aan de verbrandingsmotor bij het Franse merk. Want het slechte nieuws: rond zomer 2026 stopt de productie van de A110-generatie en komt er een elektrische opvolger. En precies daarom is deze rit extra interessant: hoe goed is de A110R nú, en ga je dit straks missen?

De A110R is Alpine op z’n puurst: gewicht besparen waar het maar kan. Denk aan lichtgewicht audio, kuipstoelen zonder verstelbare rugleuning, veel carbon én een uitgesproken aero-kit met zwanenhalsvleugel.

Sommige keuzes zijn heerlijk hardcore, andere slaan door: zo heeft de auto geen parkeersensoren, geen binnenspiegel (want er zit carbon waar normaal een achterruit zit) en zelfs geen passagiersairbag. Dat voelt bijna jaren ’90, maar past bij het obsessieve “alles voor gewicht”-idee.



