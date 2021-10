Ja hoor, daar is ie: de vliegende auto

Nu gaat het echt gebeuren. De vliegende auto van XPeng maakt files verleden tijd.

Al tientallen jaren fantaseert de mensheid over een vliegende auto. Heerlijk de file omzeilen, want je vliegt er gewoon overheen. Zoiets bedenken is één, de uitvoering is twee. Naast technische obstakels bestaat er ook nog zoiets als wetgeving waar je mee te maken hebt. Kortom, zo gezegd zo gedaan is het niet met een vliegende auto.

Hier in Nederland hebben we PAL-V. In China hebben ze XPeng. Het Chinese techbedrijf heeft tijdens hun eigen 1024 Tech Day een aantal concepts aan de wereld laten zien. Waaronder dus een vliegende auto. Het ding luistert naar de naam HT Aero en is ontwikkeld door Urban Air Mobility. Dat is een aparte afdeling binnen XPeng dat zich volledig focust op de ontwikkeling van het concept.

Het uiterlijk lijkt op een typische concept car. De grootste verandering ten opzichte van een normale auto zijn twee vleugels die dan uitsteken (en gelukkig ook weer inklappen). Aan de hand van rotatiemotoren kan de auto verticaal opstijgen en landen.

Dit hele idee is meer dan een leuk concept. XPeng heeft de ambitie om de vliegende auto al in 2024 een realiteit te maken.