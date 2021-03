Genesis X Concept is woestaantrekkelijk - Autoblog.nl

Genesis heeft het doek getrokken van de X Concept. Een coupé met mooie lijnen die bijna Europees aanvoelen.

Het komt -helaas- niet vaak meer voor dat een autofabrikant een mooie coupé presenteert. Anno 2021 zijn het de crossovers en SUV’s die het voor het zeggen hebben. Het doet ons dan ook deugt dat Genesis met deze X Concept gewoon een hele strakke coupé neerzet.

Ja, het is nog een concept maar dat mag de pret niet bederven. Het Zuid-Koreaanse automerk heeft weinig bekendgemaakt over de aandrijflijn en prestaties. We weten dat ‘ie elektrisch is. Het uiterlijk staat centraal bij dit concept. Prima, want over de looks kunnen we het dan lekker uitgebreid hebben.

Je zou bijna vergeten dat dit door een Aziatisch merk is getekend en dat het om een elektrische auto gaat. Met die enorm lange motorkap kun je er ook wel een V8 in huisvesten. Althans, dat zou je denken. Daarnaast is er wat front overhang in het onderwerp, wat vast een gruwel voor @jaapiyo zal zijn. De achterkant is lekker kort. Verder valt op dat de koplampen enorm lang doorlopen over de zijflank. Hetzelfde kan je zeggen over de achterlichten.

In de praktijk zijn concepts vaak een lekkere snack voor tussendoor. Tot een productie komt het niet altijd. En ja Peugeot, we kijken naar jou met de e-Legend. Laten we hopen dat de Genesis X Concept wel in productie gaat. Daar is voor nu nog niks over bekend.