F1 testdag acht: Max als een speer, maar met problemen

Het gaspedaal werd nog even flink ingetrapt door verschillende coureurs op deze laatste testdag.

Gisteren was Max’ teamgenoot Daniel Ricciardo nog niet echt te spreken over de snelheid van de RB13. Zijn inschatting was dat Ferrari en Mercedes sneller zijn. Wel hoopte hij dat Max vandaag nog een productieve testdag zou hebben zodat ze nog wat snelheid konden vinden in de auto. De opzet lukte half. Max was weliswaar veel sneller dan Red Bull tot op heden geweest was in de ochtend, maar in de middag kreeg hij te kampen met technische problemen.

In de ochtend werd het al snel duidelijk dat de teams vandaag voor goede tijden wilden gaan. In zijn verwoede pogingen stuiterde Romain Grosjean al snel de baan af. Maar sommigen hadden meer geluk. Zowel Carlos Sainz in de Toro Rosso en Nico Hulkenberg in de Renault toverden vandaag een 1:19 op de klok. Dat hadden we nog niet eerder gezien van deze teams. Dat het echter nog harder kon bewees echter Kimi Raikkonen, die onder toeziend oog van zoon Robin een 1:18.634 reed.

Dat dit serieus snel is weten we dankzij oplettende lezer @edge. Hij meldde namelijk vanmiddag al dat het kwalificatierecord in Barcelona gereden werd door Rubens Barrichello in 2009 met een 1:19.954. Het absolute baanrecord staat op naam van Felipe Massa, die tijdens een test met de Ferrari F2008 ooit rondging in 1:18.339. Daar komen we dus serieus dicht bij in de buurt.

MV33 kon het tempo van de Fin niet helemaal bijbenen, maar zijn 1:19.438 op de supersofts was toch voldoende voor de tweede tijd van de dag. Daarbij is het ook een verbetering van de tot op heden snelste tijd van Red Bull in Barcelona met ongeveer een halve tel. Zoals gezegd kende Max in de middag echter de nodige problemen. De turbo op de R.E.17 had er na de lunch geen trek meer in, waardoor Max urenlang aan de kant stond. Hij legde uiteindelijk dan ook maar 70 rondjes af, in vergelijking met de 127 die Ricciardo er gisteren deed.

Het andere team dat ook vandaag weer problemen kende dat hebben we eerder op de dag al de revue laten passeren. De naam begint met een afkorting voor een populair fastfood restaurant en eindigt op de naam van een plaatsje in het Gooi. Alonso deed vandaag 43 rondjes en hield alleen de twee coureurs van Sauber achter zich op de tijdlijst.

En dat was ‘m dan! Op naar AustraliĆ«…

1. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1:18.634s (110) Supersoft

2. Max Verstappen Red Bull-TAG 1:19.438s (70) Supersoft

3. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:19.837s (131) Ultrasoft

4. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:19.845s (53) Supersoft

5. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:19.850s (53)

6. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:19.885s (45) Ultrasoft

7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:20.116s (138) Ultrasoft

8. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:20.205s (43)

9. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:20.335s (132) Soft

10. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:21.110s (76)

12. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:21.389s (43)

12. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:21.670s (59) Ultrasoft

13. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:23.527s (42)