Wees eerlijk: op deze manier is de BMW M2 toch mooier?

De BMW M2 is mooier geworden van wat opsmuk. Da’s eigenlijk raar.

Het is een van de laatste der mohikanen. Dan hebben we het niet over Jacques Villeneuve, @jaapiyo of Johan Derksen, maar de BMW M2. Het is namelijk een compacte coupé met zes-in-lijn motor én handbak. Althans, als je kiest voor de handbak. Eigenlijk is de automaat beter: meer verzetten, zuiniger, sneller, comfortabeler en in het begin ook couranter. Maar je moet gewoon die handbak kiezen. Liever een matige manuele transmissie, dan puike automaat.

Er is alleen een dingetje met de BMW M2 en dat zijn de looks. Het is namelijk niet zo’n mooie auto als zijn voorganger. De vorige generatie 2 Serie was fraaier en de M-versie al helemaal. Collega @rubenpriest heeft er eentje en die staat altijd schitterend te wezen voor het redactiekantoor.

Bij de BMW M2 is dikker mooier!

Het lijkt erop dat de nieuwe BMW M7 (de G87) wat beter wordt van wat zorgvuldig gekozen upgrades. Dat viel al op met de uiterst milde doch effectieve aanpassingen van H&R: een subtiele verlaging en spacers maken een groot verschil. Vandaag hebben we wat spulletjes van ADRO voor je in de aanbieding. ADRO is een Amerikaanse specialist in bodykits.

In dit geval hebben ze een knalrode M2 gepakt. Toronto Rot heet de kleur officieel en het is samen met Zandvoort Blau de tofste tint voor de G87. De ADRO bodykit is in dit geval niet heel erg subtiel. De grille is er op vooruit gegaan, want er zijn nu spijlen in plaats van gaten met niets. De splitter is eveneens niet ingetogen, maar past prima bij het ontwerp van de auto.

HRE

De achterspoiler is wel een beetje iet te veel van het goede. De M2 kan heel erg goed een spoiler hebben, maar die enorme zwanenhals is eerder komisch dan dik. Sterker nog, waarschijnlijk zit het zonder er dikker uit. De sideskirts en diffusor zijn uiteraard ook van carbon en lekker dik aangezet.

Hoogtepuntje zijn de velgen. het zijn HRE R101’s, uiteraard gesmeed en dus sterker en lichter dan de standaard M2-wielen. Ook staat de M2 een stuk dichter op de grond. Het is dus niet de beste auto als je in een Vinex-wijk in Capelle aan de IJssel woont, maar wel als je vlak naast de Nürburgring resideert en Misha Charoudin je buurman is. Prijzen zijn niet bekend gemaakt, maar reken op een dikke 10 mille voor de kit en nog 10 mille voor de banden en velgen.

