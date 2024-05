Verstappen: “Als mijn moeder ballen had …

A. dan was het Tom Coronel geweest”

B. dan was het Clown Bassie geweest”

C. dan was het Michael Masi geweest”

D. dan wat het Mike Tyson geweest”

In de Formule 1 zijn de deelnemers over het algemeen ernstig politiek correct. Logisch, je wil iemand niet tegen het hoofd stoten. Wat dat betreft is Max Verstappen wel een verademing, want hij zegt wat hij denkt.

Niet aan een tafel met René van de Grijp, maar gewoon voor elke microfoon. De Limburger kan bovengemiddeld droog uit de hoek komen.

Beetje geluk?

Zo ook afgelopen weekend. Heel opvallend: niet Max Verstappen, maar Lando Norris won de race! Natuurlijk kwam daar ook een klein beetje geluk bij kijken. Verstappen had namelijk een beetje pech de afgelopen race (de GP van Miami 2024). Hij raakte eerst een paaltje en vervolgens had hij niet echt mazzel met de pitstop onder de VSC, die sneller dan een ronde weer opgeheven werd.

Norris daarentegen had precies mazzel. Hij was nog even buiten gebleven en kon dus mooi de pits in tijdens de safetycar-situatie (na de crash van Magnussen en Sargeant). Bij de persconferentie na de race gingen de twee heren er nog eventjes verder op in.

Verstappen haalt zijn moeder erbij

Want het was op zich opmerkelijk dat Norris ineens vooraan reed. Iets dat hij zelf ook beaamde in de persco. Dan had hij namelijk Sainz, Leclerc, Piastri en een Red Bull moeten inhalen.

Verstappen is er gelukkig als de kippen bij om alles te relativeren, met die ‘als als als’ situaties:

‘Als mijn moeder ballen had gehad, was ze mijn vader geweest’ Max Verstappen, een ware gender-poëet.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte!

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Heeft Lando Norris echt een bak geluk gehad? Of heeft hij de race gewoon op merites gewonnen? Het het weten, in de comments. De gene met de beste comment maakt kans op een voicemail-bericht van @nicolasr!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Miami 2024!