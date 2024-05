Porsche 718 Spyder RS – test en video

Nog één keer een Porsche 718 in de test, ditmaal als Spyder RS. Met dat waanzinnige blok uit de 911 GT3.

Het is de laatste Porsche 718 met een verbrandingsmotor, een feit waar ik stiekem wel een traantje bij wegpink.

Dit huwelijk tussen een de motor uit de Porsche 992 GT3, de koets van de 718 Boxster, de gave goodies van de 718 Cayman GT4 RS is bijzonder lekker gelukt.

Wat is het

Een orgasme van geluid op wielen, waarvan het dak deze keer open kan. En ja dit is echt een GT3 motor, maar dan in een 718. Leuk he?

De boxer zescilinder heeft een slagvolume van vier liter en heeft onder meer VarioCam, directe benzine-inspuiting en een variabele resonantie-inlaatsysteem. Iedere cilinder heeft zijn eigen smoorklep voor een optimale respons en doseerbaarheid.

Ik zou nog uren kunnen uitweiden over de technologie van dit blok, maar de managementsamenvatting is dat die fantastisch klinkt en maximaal 9.000 toeren per minuut mag draaien.

Om dat laatste voor elkaar krijgen, paste Porsche onder andere de bediening van de kleppen aan. De kleppen van de motor worden bediend via sleeptuimelaars die zonder hydraulische klepspelingcompensatie kunnen. Met het starre kleppenmechanisme en een aangepast klepveerontwerp wordt de robuustheid van het kleppenmechanisme gewaarborgd en is het maximale motortoerental ook bij zwaar gebruik van de motor gegarandeerd.

Het vermogen mag er ook zijn. Uit slechts vier liter haalt Porsche (zonder turbo’s dus!) 500 pk bij 8.400 tpm. Het maximumkoppel is 450 Nm @ 6.750 tpm.

De sprint naar de 100 duurt 3.4s, van 0-200 kost 10,9s. De topsnelheid is met 308 km/u. De 718 Spyder RS is er alleen met de briljante PDK automaat met dubbele koppeling.

Hoe rijdt de Porsche 718 Spyder RS

Natuurlijk kreeg de 718 Spyder RS de meeste upgrades die GT4 RS ook heeft. Zo is er het adaptieve PASM onderstel, wat 30mm verlaagd is. Een deel van de ophangingspunten heeft kogelgewrichten, dus de communicatie met de auto is kristalhelder.

Gelukkig maar, want om de 20 inch gesmede lichtmetalen wielen lagen semislicks (die al een leuk leven achter de rug hadden). Dankzij Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel op de achteras, wil de 718 Spyder RS soms best een stapje opzij zetten. De semislicks (en het overall stijvere onderstel) maken dat de overgang grip-slip en weer terug, best abrupt kan gaan.

De boxer zescilinder reageert ook nog eens met de gretigheid van een labrador die open water ziet. Het kan allemaal nogal rap heftig en snel gaan, daar moet je je wel beducht zijn met een auto als de Porsche 718 Spyder RS.

Zijn er nog minpunten

Ja. Dat dak is redelijk verschrikkelijk. Ik snap opeens hoe dames (m/v tegenwoordig) op hoge hakken zich voelen. Het ziet er prachtig uit (ik ben echt enorme fan van hoge hakken), maar handig is soms anders. Je doet jezelf pijn, je kan minder hard en soms is het een heel gedoe om ze aan te trekken.

Al deze eigenschappen slaan ook op het dak van de 718 Spyder RS. Het iets lagere dak ziet er fantastisch uit, het is echt mooi. De topsnelheid van de 718 Spyder RS is 308 km/u, maar dan alleen met het dak eraf. Boven de 200 km/u waait dat vodje er namelijk vanaf. Dat mag dus niet van Porsche.

Het op- en aftuigen van het tentje in twee delen is ook een handmatige actie. Er zitten ook zo veel stappen in, dat Porsche hun hartstikke charmante collega Leonie een uitleg video van 10 minuten heeft laten maken. Zonder Leonie hadden we het allemaal niet gered, zoveel is wel duidelijk.

Het dak is van een enkel laagje stof gemaakt, dus het is nogal luidruchtig in de tent. Gelukkig zorgt het kneiterharde aanzuiggeluid van de atmosferische vierliter dat je tijdens acceleratie het windgeruis niet meer hoort.

Aan de grootte van het infotaiment scherm kan je ook zien dat het 718 platform al eventjes meegaat. Dat is echter een kleine opoffering voor zoveel lol.

Killer features van de Porsche 718 Spyder RS

Net als de Vitara heeft de 718 Spyder RS ook een bikinitop, die Porsche bimini top noemt. Dan kan je wel in de schaduw zitten, maar toch genieten van frisse lucht in de cabine.

Gelukkig is de echte killer feature ook wel duidelijk: de schreeuwende vier liter grote boxer zescilinder. Direct achter je linkerroor (voor de bestuurder) of je rechteroor (passagier) zitten openingen in de koets. Die zijn direct gekoppeld met de hemel.

Ook wel de airbox genoemd. De airbox is plat en breed met binnenin twee luchtfilters die zo zijn geplaatst dat de lucht die binnenstroomt, snel en zonder drukverlies wordt doorgelaten. De lagere verliezen betekenen dat er meer lucht in de verbrandingskamers wordt gevoerd, waardoor de motor zijn volledige vermogen kan leveren. En de bonus is dat het echt fantastisch klinkt in het interieur. De 718 Spyder RS is luid, echt luid. We kennen 718 Cayman GT4 RS rijders, die het liefst met oordoppen rijden. En die auto heeft wel een dak….

Voor de inzittenden betekent ook één ding: je hoort exact hoeveel lucht er naar binnen wordt gezogen: kippenvel gegarandeerd. Het is echt zo’n ontzettende PORNO. Ongelofelijk. En ook ongelofelijk dat dit blijkbaar straatlegaal is.

Alternatieven voor de Porsche 718 RS Spyder

Van ieder formaat elektrische crossover zijn er 8-15 merken die iets aanbieden, maar de sportauto met atmosferische motor is een uitstervend ras. Voor de prijs van 264.400 euro is er overigens genoeg snel spul te koop, maar ergens is dit een uniek aanbod. Een 718 Cayman GT4 RS of 911 GT3 zijn alternatieven met een vast dak en dezelfde motor.

Conclusie Porsche 718 Spyder RS test

PORNO. Voor je oren, voor je hele lijf als het om rijsensaties gaat. En een lust voor je oog, net als die hoge hakken voor de vrouw (m/v/x). Maar oh zo onpraktisch. Het is wel zondemeer de leukste Cayman Cabrio die ik heb gereden, wat een heerlijkheid.