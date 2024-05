Waarom een G-Klasse veel beter is dan een Rolls-Royce

Een G-Klasse is gewoon beter dan een Rolls-Royce. Of een Porsche 911.

Uiteindelijk zal de mensheid de aarde naar de knoppen helpen. Er zullen maar een paar dingen overblijven: mos, kakkerlakken en G-Wagens. De offroader van Mercedes-Benz staat niet alleen bekend om zijn rijeigenschappen op onverhard, maar ook om de bouwkwaliteit. Het is nog een Mercedes die gebouwd is voor de eeuwigheid, zoals ze dat ‘vroeger’ altijd deden.

Een Mercedes was vroeger altijd 10-15% duurder dan een vergelijkbaar premium product, maar je wist dat je er ook langer mee kon doen. Dat blijkt wel uit de losse pols-data van Mercedes Michael Schiebe, de baas van AMG, Maybach en G-Klasse (waarom noemen ze dat niet gewoon de G-Unit?)

G-Klasse beter dan Rolls-Royce

Want wat blijkt, meer dan 80% van de G-Klasses is nog gewoon in omloop. Ja, meer dan 80%! Bij Rolls-Royce is dat ongeveer 75%. In dat opzicht is een G-Klasse dus superieur aan een Rolls-Royce. En aan eigenlijk elke andere auto. Volgens Schiebe is er voor het maken van een G-Klasse meer materiaal nodig, maar je kun je daardoor wel (veel) langer blijven rijden.

Hij maakt het vergelijk met een eenvoudige goedkope hatchback. Om de levenspanne van een G-Klasse te evenaren, moet je ‘heel erg vaak’ wisselen van hatchback om de zelfde periode te overbruggen. Dus als je twijfelt tussen een Kia Ceed of Mazda 3, koop een G500.

400.000 exemplaren

Het is een bijzonder getal, die 80%. Zoals gezegd rijden dus 75% van alles Rollsen nog rond, maar bij de Porsche 911 is dat ‘slechts’ 70%. Nu vouwen mensen zo’n Elfer nog weleens om een boom, iets waar een G-Klasse niet direct van onder de indruk is.

Wij vinden het een enorm getal, zeker omdat het om ALLE G-Klasses gaat. Het geldt dus ook voor alle legervoertuigen. Vorig jaar bereikte Mercedes-Benz de bijzonder mijlpaal da de 500.000 exemplaren. Dat betekent dat er dus nog 400.000 G-Klasses op deze planeet mensen vervoeren.