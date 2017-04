Feest! 100.000 abonnees op het Autoblog YouTube-kanaal

En die mijlpaal vieren we door een blik te werpen op de populairste content.

Gisteravond passeerde het YouTube-kanaal van Autoblog de 100.000 abonnees. Een feit om toch even bij stil te staan. Op het kanaal staan inmiddels 1.097 video’s. Alle video’s tezamen zijn goed voor meer dan 164 miljoen weergaven.

Hieronder de 15 populairste video’s op ons kanaal. Voor vaste lezers zal dit lijstje de nodige herinneringen oproepen. Rijtesten met (voormalige) Autoblog-helden, idioot snelle acceleratievideo’s en duo- of triotests. De best bekeken video is het Veyron vs M3-filmpje met meer dan 50 miljoen weergaven. Hekkensluiter van dit lijstje is een video over de superbus van Wubbo Ockels met bijna een miljoen weergaven. Check het lijstje hieronder. Nog niet geabonneerd op ons kanaal? Je doet het HIER.

15. The Superbus can drive! – 967.021 weergaven



14. Honda Civic Type R – 986.856 weergaven



13. Testing the Audi RS5 – 1.014.012 weergaven



12. Aston Martin V12 Vantage – 1.046.029 weergaven



11. Audi R8 V10 vs Porsche 911 GT3 – 1.376.506 weergaven



10. Corvette ZR1 Autobahn shakedown – 1.528.198 weergaven



9. Brabus Rocket review – 1.563.328 weergaven



8. Audi A4 3.2 vs Mercedes-Benz C350 – 1.600.737 weergaven



7. New Audi S8 (2012) topspeed – 1.645.909 weergaven



6. Audi RS6 (2013) from 0 – 315 km/h! – 1.994.755 weergaven



5. Maserati Gran Turismo pulling caravan – 2.088.879 weergaven



4. Buying a Volkswagen from an old lady… – 5.963.635 weergaven



3. Mercedes C63 vs BMW M3 vs Audi RS5! – 7.624.826 weergaven



2. Audi R8 V10 Spyder vs Lamborghini Gallardo vs BMW S1000RR – 13.476.935 weergaven



1. Bugatti Veyron vs BMW M3 – 51.990.378 weergaven