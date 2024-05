Middle of the range M4 is op 1 na snelste ooit

Een gemiddelde BMW is bijna het snelst van allemaal.

Je gaat niet nar de BMW-showroom om ‘zomaar’ een BMW M3/4 te komen. De keuze is immers reuze. Ondergetekende zou gaan voor een handgeschakelde M3 sedan in het Sapphirschwarz met Merino Tartufo-interieur op de kleine wielen zonder het Drivers Package. Dat is dan ongeveer de langzaamst mogelijke configuratie.

De auto op de foto’s is juist een van de snelst mogelijke configuraties! Het is een BMW M4 CS. Dat is dan precies het smaakje tussen de M4 Competition en M4 CSL in. Het is dus op zich logisch dat de middelste van die twee qua prestaties ook daartussen zit. Wel is het zo dat de M4 CSL aanzienlijk extremer is, meer afgestemd op het ware circuit.

BMW M4 CS op de Nürburgring

De BMW M4 CS is een middel of the range M4 en heeft zeg maar de ‘enigszins betaalbare’ upgrades van de M4 CSL. Je zou dan ook verwachten dat de M4 CS qua prestaties dichter bij de gewone zou zitten dan de CSL. Maar wat blijkt: het scheelt bijna niets! BMW is namelijk even buiten wezen spelen met de M4 CS op de Nordschleife van de Nürburgring.

de rondetijd die de BMW M4 CS neerzette was een tijd van: 7:20.20. Dat is echt krankzinnig snel voor een relatief modale sportieve coupé met een paar upgrades. Om even een beeld te geven, de M4 CSL was slechts 1,80 seconden sneller! Dat verschil is kleiner dan de foutmarge die je kan aanhouden op het 20,8 kilometer lange circuit.

Heel erg hard

Het lijkt er wel op dat er weinig ruimte voor verbetering is, want het gaat hard. Heel hard. Op het rechte stuk van Schwedenkreuz haalt de auto een snelheid van meer dan 278 km/u en op het rechte stuk vlak voor de Döttinger Hohe haalt ‘ie 301 km/u.

Hebben we dan nog iets aan te merken? Nou, ja, eigenlijk wel. Kijk, die coureur doet zijn best en lijkt dus heel erg bezig te zijn met een toptijd neer te zetten. Goed. Dat is lastig te dupliceren als je iets minder getalenteerd bent. Het probleem zit ‘m in de banden. De auto is voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2R-rubber. Dat ziet er niet standaard op. Dus een beetje mede dankzij Michelin is een middle of the range bijna de snelste BMW op de Nordschleife ooit gebouwd.

De rondetijd kun je hieronder bekijken:

Meer lezen? Dit zijn de 22 lekkerste versies van de BMW M3!