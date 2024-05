Lamborghini komt puristen tegemoet

Bij Lamborghini geven ze nog om de puristen. Dat is wel heel erg fijn.

Ze zijn goed bezig bij Lamborghini. De Urus verkoopt als een malle. Eigenlijk doet volgt Lamborghini exact dezelfde strategie als Porsche deed met de Cayenne. Dankzij de Cayenne had Porsche meer geld om hele toffe hypercars en toffe uitvoeringen van de 911 uit te brengen. Een slimme strategie, want daarmee kun je de de puristen een beetje tegemoet komen.

Dat niet alleen, het zijn juist de supercars die de Urus een goede naam geven. Zie het zo, BMW ///M dankt zijn naam aan handgebouwde M5’s, op circuit dominerende M3’s en epische tiencilinders. Dat soort dingen moet je er naast blijven bouwen om te zorgen dat de M magisch blijft.

Lamborghini is er voor de puristen

Terug naar de Italianen. Lamborghini heeft namelijk dermate veel Urussen verkocht, dat ze de motor voor de volgende generatie mochten ontwikkelen! Daarmee komen ze de purist tegemoet, want een unieke motor is altijd meer premium dan een generieke deelmotor met afwijkende chip.

Het enige ‘nadeel’ is dat het ‘slechts’ een V8 is. De purist hoort het liefst twaalf cilinders. Voor hen hebben we goed nieuws, want die kun je gewoon in huis halen. Lamborghini heeft namelijk een LP uitgebracht. Het is de uitkomst van een samenwerking tussen Technics en Lamborghini. Ze hebben namelijk een draaitafel ontwikkeld. Of beter gezegd, Technics heeft dat gedaan en er vervolgens Lamborghini opgeplakt.

6 geluiden (geen Joost Klein)

De draaitafel in kwestie – liefkozend SL-1200M7B genoemd – krijg je met de LP (of andersom). Op deze plaat staan de geluiden van twaalfcilinders van Lamborghini. De oudste (en dus de best klinkende) is de motor uit de Lamborghini 400GT. Nummertje twee is de Miura en de V12 uit de Countach 25 Anniversary staat op P3. Vervolgens is nummer 4 van een late 6 liter Diablo en nummer 5 de Murcielago. De Aventador zou je op P6 verwachten, maar daar staat dus de Revuelto. Europapa van Joost Klein staat er godzijdank niet op.

Wat ons betreft krijgt deze plaat met twaalfcilinders douze points. Mocht je interesse hebben, dan moet je er snel bijzijn. Je kan ‘m nu bestellen tot eind juni. Prijzen zijn niet bekend, maar reken dat je minimaal een mille of 2 kwijt bent. Je krijgt dan wel een zomerjas erbij zonder schoudervullingen, maar met een Techncs en Lamborghini-logo.

Fotocreits: gave Countach en Diablo door @Carcave via Autoblog Spots.