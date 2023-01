Welke auto’s kregen de meeste aandacht van jou op videogebied?

Natuurlijk hebben we je dit jaar ook weer van alles voorgeschoteld op het gebied van video’s. Rijtesten, aankoopadviezen, tips. Van supercars en sportauto’s tot een auto die wellicht je volgende (lease)auto is geworden.

Maar welke auto’s trokken in 2022 de meeste aandacht? In dit overzicht een lijstje met de meest bekeken Autoblog video’s op basis van YouTube weergaven.

10. Mijn Auto: Audi RS7 (750+ pk) van Daan – 50.000 weergaven

Meer dan 750 pk in een Audi RS7. Daar waren jullie wel benieuwd naar. In deze Mijn Auto een ritje in een knotsgekke Audi.

9. Nieuw! Verplicht kabel vasthouden met snelladen EV – 54.000 weergaven

We hadden jullie wel te pakken met deze 1 april grap ;-). Natuurlijk trok een bizarre titel als deze de aandacht. En dat hebben we geweten ook.

8. Wat gebeurt er als jij je leaseauto inlevert? – 55.000 weergaven

Een vraag waar je natuurlijk een antwoord op wil weten. Want het proces aan de achterkant bij een leasemaatschappij is niet iets waar waar veel mensen weet van hebben. Op plekje #8 van de meest bekeken Autoblog video’s van 2022

7. Hyundai IONIQ 6: sexy, 600 km range en betaalbaar – 54.000 weergaven

De nieuwe Hyundai IONIQ 6 is een auto die het in 2023 mogelijk goed gaat doen. De interesse is in elk geval groot, blijkt uit het aantal weergaven.

6. Mijn Auto: McLaren GT van Alexander Sterk – 63.000 weergaven

Jullie waren nieuwsgierig naar de McLaren GT, Alexander Sterk of allebei. Dat kan natuurlijk ook!

5. Opel Rocks-e rijtest: elektrisch rijden voor maar € 8.000! – 65.000 weergaven

Een goedkope manier van elektrisch rijden. Dat trok de aandacht in een jaar waar alles duurder en duurder is geworden.

4. Mercedes-Maybach S580 4MATIC rijtest: luxebom op wielen – 68.000 weergaven

Wegdromen met het enorme luxe vlaggenschip dat Mercedes-Maybach S580 4MATIC heet. De best scorende rijtest van 2022 als je kijkt naar het aantal weergaven.

3. Mijn Auto: Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport van Sjors – 68.000 weergaven

De Golf 8 GTI Clubsport zie je nog niet zo heel veel rijden. Een auto die wel de aandacht grijpt. Zo blijkt maar.

2. Mijn Auto: Audi RS3 (639 pk) van Boaz – 90.000 weergaven

De Audi RS3 van Boaz is knotsgek. Natuurlijk wil je deze Mijn Auto gezien hebben. Het is één van de best bekeken Autoblog video’s van 2022.

1. Brian’s Custom Audio cuts Bugatti from Andrew Tate – 94.000 weergaven

Brian’s Custom Audio zet de zaag in de Bugatti van Andrew Tate. Dat trok de aandacht en terecht. Deze staat op #1 als het gaat om de meest bekeken 2022 video’s van Autoblog met bijna 100.000 weergaven.

Yolo: Buying a Volkswagen from an old lady…

Deze klassieke Volkswagen reclame staat al 12 jaar op ons YouTube kanaal met meer dan 23 miljoen weergaven. De reclame kwam dit jaar opnieuw onder de aandacht, omdat VW een vergelijkbare reclame heeft gemaakt met de ID.4 en ID.5 in de hoofdrol. In 2022 was de video alleen al goed voor 1,4 miljoen weergaven.