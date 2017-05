Gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergang gaat sluiten

ProRail gaat over tot actie.

We zitten pas in de vijfde maand van 2017 en toch hebben er al twee zware ongelukken plaatsgevonden bij de onbewaakte spoorwegovergang in Harlingen. Het tweede ongeluk van dit jaar had zelfs een dodelijk afloop.

Vandaag ging ProRail om de tafel en er is een akkoord getekend. De gevaarlijke overgang zal worden gesloten en er komt een nieuwe brug. ProRail zal de kosten op zich nemen. De enkel sporige baan loopt van Harlingen naar Leeuwarden en Arriva is de vervoerder op deze regionale lijn. De weg is handen van een particulier en leidt tot het erf van een boerderij.

In Nederland zijn tientallen onbewaakte overgangen. Verkeersdeelnemers die zo’n overgang naderen moeten zelf goed opletten. Een waarschuwing van een naderende trein komt er niet. Prorail-baas Pier Eringa zei vandaag het aantal (onveilige) overwegen verder terug te willen dringen.