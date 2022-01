Lexus gaat Porsche na-apen

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Lexus kijkt af van Porsche en kiest voor een vergelijkbare strategie met de merknaam. Dit moet je weten.

Als je achter een Lexus rijdt zie je de badge en het modelnaam uitgeschreven op de achterkant. Dat doet de Japanse autofabrikant al jaren zo. Daar komt verandering in. Wie het gamma van het automerk in de gaten heeft gehouden zag het stiekem al een beetje aankomen.

Lexus merknaam

Het Lexus-logo achterop de modellen van het merk gaat verdwijnen. In plaats daarvan gaat Lexus de merknaam uitschrijven op de achterkant. Porsche doet dat bijvoorbeeld al jaren. Lexus paste dit principe voor het eerst toe op de NX. In gesprek met MotorTrend zegt Brain Bolain, hoofd marketing bij Lexus, dat dit geen eenmalige designtroef was. Het is onderdeel van een nieuwe strategie van het automerk.

Toekomstige productiemodellen van Lexus krijgen, net als de NX, een uitgeschreven merknaam op de achterkant. Het is opvallend, groot en met flinke spaties tussen de letters. Onmogelijk te missen als je erachter zit in je auto.

Op een SUV ziet het er oké uit. Die dingen zijn zo groot dat er voldoende ruimte is om de merknaam op deze manier uit te schrijven. Of Lexus de merknaam ook mooi weet te implementeren op de achterkant van een coupé of sedan is afwachten. Maar dat krijgen ze vast wel voor de bakker.