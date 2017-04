Goede snuif: de BMW i8 van Garage Italia Customs

Lapo Elkann heeft een BMW i8 bij de kladden gepakt. Kunst of een travestie?

Lapo Elkann behoeft waarschijnlijk geen introductie voor de trouwe AB-lezer, ons archief puilt uit van de bizarre strapatsen van de FIAT-erfgenaam. Lapo is nog steeds geen 40, maar op basis van wat hij allemaal heeft uitgespookt in het verleden heeft hij al de nodige levens achter zich.

Tegenwoordig runt de Italiaan al weer enkele jaren zijn eigen tuningshop, genaamd Garage Italia Customs. Op die manier kan hij zijn creativiteit botvieren op een positieve manier. Dat is op de lange termijn waarschijnlijk ook beter voor Lapo dan zijn eigen ontvoering in scène laten zetten door een mannelijke prostituee, na een paar dagen coke, marihuana en alcohol snuiven. Ja, die laatste twee snuif je doorgaans niet, maar dit is Lapo waar we over praten.

Een kleurrijk figuur dus, deze beste man. De mazzel voor hem is dat je dat doorgaans ook terugziet in zijn creaties. En grote merken zijn daar kennelijk van onder de indruk. Deze getunede BMW i8 (rijtest) is namelijk niet zomaar een tuningprojectje, maar ontstaan in samenwerking met BMW.

De i8 is een ode van BMW aan ‘The Memphis Group’, een stel designers onder leiding van de Italiaan Ettore Sottsass, die in de jaren ’80 naam hebben gemaakt. De stijl was naar verluidt een combinatie van Art Deco, Pop Art en een vleugje zout kitsch. Onze landgenoot Adrian van Hooydonk zegt er het volgende over:

“During the nineteen-eighties, the Memphis Group questioned the formal severity and classic functionality of design artefacts both in a somewhat provocative and humorous manner. In this way, Memphis became a symbol of contemporary design. With its design drafts, the Group challenged existing dogmas, aroused emotions and created designs with high recognition value.”

De link met de BMW i8 is -je voelt ‘m al aankomen- dat BMW voor het design van de i-modellen dezelfde aanpak zou hebben gekozen. De vraag die dit oproept: waarom zagen niet alle i8-en er dan uit zoals deze? Enfin, het resultaat van de op Memphis Group-ception i8 zie je in de gallery. Overigens kan je daar ook een i3 in terugvinden die volgens hetzelfde principe is aangepakt, maar die vind ik persoonlijk wat minder geslaagd.